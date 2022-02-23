Верховная рада предварительно одобрила закон о свободном владении оружием
По задумке авторов документа, таким образом украинцы смогут реализовать своё конституционное право на защиту.
Верховная рада Украины в первом чтении одобрила законопроект, позволяющий гражданам свободно владеть огнестрельным оружием. Об этом сообщается на сайте украинского законодательного органа.
"Учитывая, что государство пока не в состоянии обезопасить своих граждан от преступных посягательств, владение гражданами огнестрельным оружием будет определяющим сдерживающим фактором для значимой части преступников", — говорится в пояснительной записке к документу.
За одобрение законопроекта проголосовали 274 парламентария. Кроме того, было принято решение сократить сроки до второго чтения, в котором документ может быть принят окончательно. По задумке авторов законопроекта, владея гражданским огнестрельным оружием, украинцы смогут реализовать своё право на защиту, предусмотренное статьёй 27 Конституции Украины.
Законопроект определяет условия, при которых граждане могут получить разрешение на хранение оружия. Отмечается, что такой документ будет выдаваться в первый раз на три года, а затем продлеваться сроком на пять лет.
Ранее Совет безопасности Украины одобрил решение ввести режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны, кроме ДНР и ЛНР. Режим ЧС даст властям право при необходимости вводить в регионах комендантский час.
Напомним, ситуация на линии разграничения в Донбассе обострилась утром в четверг, 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию, а также попросили президента РФ признать независимость республик. 21 февраля Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам и в прямом эфире подписал указы о признании ДНР и ЛНР.
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