Украина вводит дополнительные ограничения на границах с Россией, Белоруссией и Донбассом

Речь идёт о запрете нахождения на этих участках в ночное время, выхода в море и движения по дорогам к госгранице.

Украина вводит дополнительные ограничения на территориях, граничащих с Россией, Белоруссией, Донбассом, и у морского побережья. Соответствующее сообщение появилось в Facebook госпогранслужбы страны.

"Среди ограничений — ночное время на границе, выход любых плавсредств из базовых точек, движение (кроме военных, охранных структур, агротехники) по дорогам, которые отсутствуют в дорожном реестре и ведут к государственной границе", — разъяснили временный порядок в пресс-службе ведомства.