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Регион
Опубликовано 23 февраля 2022, 10:57
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Украина вводит дополнительные ограничения на границах с Россией, Белоруссией и Донбассом

Речь идёт о запрете нахождения на этих участках в ночное время, выхода в море и движения по дорогам к госгранице.

Украина вводит дополнительные ограничения на территориях, граничащих с Россией, Белоруссией, Донбассом, и у морского побережья. Соответствующее сообщение появилось в Facebook госпогранслужбы страны.

"Среди ограничений — ночное время на границе, выход любых плавсредств из базовых точек, движение (кроме военных, охранных структур, агротехники) по дорогам, которые отсутствуют в дорожном реестре и ведут к государственной границе", — разъяснили временный порядок в пресс-службе ведомства.

Перечисленные правила касаются пребывания иностранцев в пограничных районах, использования радиостанций и беспилотных летальных устройств и передвижения по берегу. Исключение из озвученных мер сделано для военных и силовых структур.

Напомним, ситуация на линии разграничения в Донбассе обострилась утром в четверг, 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию, а также попросили президента РФ признать независимость республик. 21 февраля Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам и в прямом эфире подписал указы о признании республик Донбасса. Тем временем на Украине ввели режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны и призвали на службу резервистов в возрасте 18–60 лет.

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Обложка © Getty Images / Vyacheslav Madiyevskyy / Ukrinform / Future Publishing

Татьяна Миссуми
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