НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
23 февраля, 11:06

Причиной смерти народного артиста РФ Олега Вавилова стало онкологическое заболевание

Актёр известен по работам в юмористической телепередаче "Кабачок "13 стульев" и игре в спектаклях "Лес", "Платонов", "Невидимые миру слёзы", "Таланты и поклонники" и многих других.

Причиной смерти народного артиста РФ, актёра театра и кино Олега Вавилова, по предварительным данным, стало онкологическое заболевание, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в медицинских кругах.

"По предварительным данным, причина смерти Олега Михайловича — онкологическое заболевание", — сказал собеседник агентства.

Рок-музыкант Гэри Брукер умер от рака

Рок-музыкант Гэри Брукер умер от рака

Напомним, народный артист РФ Олег Вавилов, который играл в юмористической телепередаче "Кабачок "13 стульев", скончался 22 февраля в возрасте 72 лет. Печальную новость сообщили в пресс-службе Театра сатиры, где он служил долгие годы.

Обложка © kino-teatr.ru

Оксана Попова
  • Новости
  • Утраты
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров

    Layer 1