Причиной смерти народного артиста РФ Олега Вавилова стало онкологическое заболевание

Актёр известен по работам в юмористической телепередаче "Кабачок "13 стульев" и игре в спектаклях "Лес", "Платонов", "Невидимые миру слёзы", "Таланты и поклонники" и многих других.