Причиной смерти народного артиста РФ Олега Вавилова стало онкологическое заболевание
Актёр известен по работам в юмористической телепередаче "Кабачок "13 стульев" и игре в спектаклях "Лес", "Платонов", "Невидимые миру слёзы", "Таланты и поклонники" и многих других.
Причиной смерти народного артиста РФ, актёра театра и кино Олега Вавилова, по предварительным данным, стало онкологическое заболевание, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в медицинских кругах.
"По предварительным данным, причина смерти Олега Михайловича — онкологическое заболевание", — сказал собеседник агентства.
Напомним, народный артист РФ Олег Вавилов, который играл в юмористической телепередаче "Кабачок "13 стульев", скончался 22 февраля в возрасте 72 лет. Печальную новость сообщили в пресс-службе Театра сатиры, где он служил долгие годы.
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