Впервые в истории европейская страна выдала России криминального авторитета

Европейская страна впервые в истории выдала России криминального авторитета. Португалия экстрадировала в Россию Степана Фурмана, обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщили в пресс-центре МВД РФ. Сегодня в международном аэропорту Лиссабона он был передан представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву.

"В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Португалии экстрадирован гражданин РФ Степан Фурман. Впервые в истории европейская страна выдала России обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии", — рассказали в ведомстве.

Сегодня в международном аэропорту Лиссабона он был передан российским правоохранителям для доставки в Москву. Уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии завели на обвиняемого ещё в 2019 году, он был заочно арестован и объявлен в розыск по каналам Интерпола. В прошлом году Фурман был задержан на территории Португалии.