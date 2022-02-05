Как девочка из провинции сколотила ОПГ и вошла в учебники криминалистики Оглавление Из грязи в князи Подпольная империя имени Кали Прах к праху Каких только легенд не ходило по Москве об этой женщине. Воры называли её Каля и полагались на её советы, когда надо было кого-то отмазать. 69349 69349 Вячеслав Иваньков, известный как криминальный авторитет Япончик, и Калина Никифорова. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС, © mzk1.ru

Сотрудники милиции пустили слух, что она сексот по кличке Юля, а для собирающихся за границу евреев она была настоящей спасительницей, так как обещала переправить в Израиль семейные ценности.

Из грязи в князи

Известно, что на свет Каля появилась в Тбилиси в бедной еврейской семье. По одним данным, в 1945 году, по другим — в 1943-м. На покорение Москвы ринулась сразу по окончании средней школы в 17 лет. В институт не поступила, однако закрепиться в столице смогла, выскочив замуж за престарелого еврея-ювелира. Говорят, даже любила мужа, но через два года осталась вдовой и обладательницей большой, заставленной антиквариатом квартиры в центре Москвы.

Калина Никифорова в юности. Фото © mzk1.ru

Калина Никифорова могла прожить безбедно. Могла продавать время от времени какую-нибудь из любимых цацек мужа коллекционерам и, не заботясь о хлебе насущном, ходить по ресторанам, посещать выставки, ездить на курорты. Но она предпочла опасную криминальную тропу, которая в итоге и привела её к гибели. Бойкая молодая особа решила приумножить капитал и заняться спекуляцией.

Через одного из знакомых покойного мужа Каля устроилась работать в знаменитый магазин "Берёзка". Бойкая, умная, юная вдова не боялась ни бога, ни чёрта и ловко выносила из магазина товар, перепродавая его знакомым спекулянтам, а в кассу возвращая только его официальную цену. Кроме этого, она наловчилась спекулировать чеками "Внешпосылторга", что распахнуло ей двери в мир столичного криминала и сделало своей среди московской богемы и вороватых чиновников средней руки. Каля ловко использовала положение, в котором оказалась. Вскоре она не только проворачивала махинации с валютой, но и наводила квартирных воров на жилища богатых знакомых.

"Калечка! Дорогая! У меня всё украли!" — рыдала её новая знакомая в трубку телефона, не подозревая, что общается с наводчицей. Каля искренне выражала сочувствие в связи с потерей ценностей, но тут же советовала подруге забрать заявление из милиции: "Ты же сама понимаешь: начнут копать, откуда у тебя всё это, выйдут на нетрудовые доходы, а там и до беды недалеко".

И подруга, прорыдавшись в трубку, бежала в отделение забирать заявление. Уже тогда стали поговаривать, что крышевал Никифорову не кто иной, как вор в законе Миша Япончик.

Милиция в столице работала хорошо, и в 1966 году Калину взяли за спекуляцию и отправили на исправление в женскую колонию города Можайска. Однако перевоспитывать её было поздно: на свободу Каля вышла с убеждением, что ни власти, ни государству, ни людям она ничего не должна. Всё, что ей нужно, она возьмёт сама.

Подпольная империя имени Кали

Устроиться в Москве на работу с судимостью было сложно, но Калине это удалось. Разумеется, речь больше не шла о престижной "Берёзке", начинать пришлось с мелочовки, и Каля устроилась буфетчицей в пивную на Сухаревке. Вся последующая её деятельность овеяна легендами. Как ей удалось на равных войти в почти сугубо мужской воровской мир, неизвестно. Но она быстро поднакопила денег, обзавелась обширными знакомствами среди московского ворья. Сама на дело больше не ходила, занималась, как сейчас сказали бы, консалтинговыми услугами: наводила на богатые квартиры, сбывала украденные шмотки и магнитофоны, подсказывала ворам, как отвертеться от ментов, сумела наладить каналы сбыта антиквариата и православных святынь за рубеж.

Старшие инспекторы на складе таможни, где хранятся ценности, изъятые у контрабандистов. Фото © ТАСС / Сергей Мамонтов, Валерий Христофоров

Её деятельность не осталась незамеченной законниками из васильевской ОПГ. Но в ответ на предложение воров о крыше Никифорова выступила со своим собственным предложением: она платит, а они помогают ей открыть в столице целую сеть игровых клубов. Так исполнилась мечта Калины стать хозяйкой собственной... пусть и подпольной империи. Отныне её стали называть то "королевой воров", то "мамой криминального мира". Но примерно в это же время появился и другой слух: будто бы Каля давно завербована милицией и сдаёт одного за другим подельников Московскому уголовному розыску. "Секретный сотрудник Юля" — так якобы называли её на Петровке. Но все обвинения воров и бандитов рассыпались в прах на сходках. Хитрая Каля божилась, что никогда не сотрудничала с "мусорами", и клятвенно обещала, что найдёт стукача.

Личная жизнь легендарной "мамы" тоже была овеяна мифами. Не один и не два вора в законе пытались наладить с ней "близкое сотрудничество", но она могла постоять за себя и в итоге выбрала знаменитого Михаила Япончика. Поговаривали, что Каля сделала это не просто так: Япончик был ей должен. Однажды она отмазала авторитета в МУРе: дала показания, что ночь, когда было совершено преступление, Япончик провёл в её постели. Их криминальный тандем действительно не раз ставил на уши всех сотрудников Московского уголовного розыска. Вскоре у Калины появился сын Виктор. Его отцом она никогда не называла Япончика, но, когда мальчик подрос, авторитет в открытую назвал его своим преемником.

Калина Никифорова и её сын Виктор Никифоров. Фото © mzk1.ru

В Московском уголовном розыске Никифорову считали яркой личностью. Его опытные следователи прекрасно знали о её деятельности. Её подозревали в сбыте краденого имущества, в том числе и за рубеж, в том, что была наводчицей. Муровцев поражала деловая хватка женщины, её удачливость и осведомлённость: она проворачивала аферы, организовывала налёты на богатые квартиры москвичей, создавала подпольные производства под носом у ОБХСС, подкупала и запугивала чиновников. "Настоящий криминальный талант! — говорили в МУРе. — Такие бы способности да в мирных целях!" Следователи отмечали исключительную осторожность Кали, которая за версту чуяла опасность и всегда обходила расставленные ловушки. Муровцы прослушивали её телефон, следили за самой Никифоровой... Всё было напрасно.

Если следователи подбирались к Калине слишком близко, она просто откупалась от них, сдавая подельников. Так, однажды в разгар сделки по покупке у Калины царских червонцев к ней прямо в квартиру нагрянула милиция и загребла двух цеховиков, которые решили таким образом сохранить свои сбережения. Было ли это случайностью? Может быть. Но, поскольку Никифорова осталась на свободе, вывод из истории самый простой: Никифорова всё же сотрудничала с МУРом.

Прах к праху

К 1980-м годам Каля сумела сколотить в Москве настоящую криминальную империю: в дело вступил её наследник Виктор, которого короновали как вора в законе, по большому счёту, за заслуги матери. ОПГ приносила немалый доход, которым, видимо, Никифорова с кем надо делилась, чтобы её не трогали. Когда за границу стали выпускать евреев, Каля сумела превратить это в доходный бизнес: она обещала эмигрантам переправить золотишко и драгоценности в Израиль, взяв за это скромную сумму в 15%, но на самом деле никуда отправлять их не собиралась. Всё прилипало к её жадным рукам, а наивные люди всё несли и несли ей семейные реликвии в надежде, что каким-то волшебным образом снова увидят их на земле обетованной.

Калина Никифорова. Фото © mzk1.ru

Когда в начале 1980-х Япончик надолго присел, Калина без защиты не осталась. Она вышла замуж за Рубена Саркисяна, цеховика и криминального авторитета. Известно, что в Москве парочка умудрилась открыть под носом у ОБХСС огромный подпольный цех по пошиву обуви. К тому времени у Кали было всё, что только могла пожелать советская женщина: машина, квартиры, шубы. Но Калине было этого мало, душа требовала признания. Почему и когда в воровской среде Страны Советов вдруг появилось мнение, что за границей для криминальных авторитетов лафа, история умалчивает. Но стремление "бежать от проклятого строя" возникло в уме Никифоровой давно. Куда-то ведь уезжали все евреи? Вдруг там и действительно лучше?

Вячеслав Иваньков (Япончик) освобождён из одной американских тюрем. Фото © ТАСС

Вместе с мужем Рубеном она уехала в Ереван, где оба всерьёз стали готовиться к тому, чтобы покинуть СССР. Криминальный дуэт и тут решил действовать не по закону. То ли они хотели захватить самолёт и бежать на нём, то ли пытались подкупить лётчиков на одном из местных аэродромов, чтобы переметнуться в Турцию или Израиль, где Калину ждали, да так и не дождались обманутые ею евреи, история умалчивает. Зато известно, что за всеми её действиями следили спецслужбы.

Рубен Саркисян. Фото © mzk1.ru

По официальной версии, Калина Никифорова умерла в Ереване в 1988 году от рака крови. Причиной смерти значилась сердечная недостаточность. По неофициальной — её убрали с помощью яда спецслужбы. Там же, в Ереване, Калину и похоронили. На похоронах присутствовали такие известные в криминальном мире личности, как Лёва Кропоткинский, Сво Раф и Алик Тохтахунов. Больше спешить Калине было некуда, а богатство своё она на тот свет забрать не сумела.

Могила Калины Никифоровой. Фото © mzk1.ru

Подпольная империя Кали довольно быстро рухнула, и её остатки прибрали к рукам другие воры. Как говорится, ничего личного — только бизнес. Сын Виктор Калина был застрелен киллером в 1994 году. Это была месть люберецких за то, что зарезал в ссоре их вожака Мансура Шелковникова. Япончик всё же вырвался в США, но американская Фемида оказалась куда жёстче советской: много лет он провёл в тюрьме, а затем его депортировали в Россию, где в 2004 году он умер после покушения. Рубен Саркисян работал тренером по шахматам и скончался в 2011 году.

Авторы Александр Лаврентьев