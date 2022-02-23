Москалькова указала на признаки геноцида в Донбассе
По её словам, с 2014 года был целый ряд событий, среди которых запрещение выплат пенсий, пособий, только вот человеку невозможно существовать без минимальных прожиточных средств.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что актуальная в Донбассе ситуация отвечает всем закреплённым в международных документах и национальном законодательстве признакам геноцида.
"Надо признать, что та ситуация, которая сегодня сложилась [в Донбассе], она отвечает всем тем признакам геноцида, которые сегодня закреплены и в международных документах, и в национальном законодательстве", — сообщила Москалькова в эфире телеканала "Россия 24".
По её словам, нам довелось наблюдать с 2014 года целую цепь событий, среди которых запрещение выплат пенсий, пособий. Только вот человеку невозможно существовать, если он не получает тот минимальный прожиточный минимум, который обеспечит ему нормальную жизненную ситуацию, подчеркнула уполномоченный по правам человека в РФ.
Напомним, ситуация на линии разграничения в Донбассе обострилась утром в четверг, 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию, а также попросили президента РФ признать независимость республик. 21 февраля Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам и в прямом эфире подписал указы о признании республик Донбасса. Тем временем на Украине ввели режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны и призвали на службу резервистов в возрасте 18–60 лет.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Обложка © Официальный сайт уполномоченного по правам человека в РФ