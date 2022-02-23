Москалькова указала на признаки геноцида в Донбассе

По её словам, с 2014 года был целый ряд событий, среди которых запрещение выплат пенсий, пособий, только вот человеку невозможно существовать без минимальных прожиточных средств.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что актуальная в Донбассе ситуация отвечает всем закреплённым в международных документах и национальном законодательстве признакам геноцида.

"Надо признать, что та ситуация, которая сегодня сложилась [в Донбассе], она отвечает всем тем признакам геноцида, которые сегодня закреплены и в международных документах, и в национальном законодательстве", — сообщила Москалькова в эфире телеканала "Россия 24".