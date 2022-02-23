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23 февраля, 13:19

В Подмосковье женщина погибла после падения наледи с крыши

По факту трагедии прокуратура области проведёт расследование, в ходе которого будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства.

В поселке Богородский Сергиево-Посадского района глыба наледи с крышы упала на женщину. В результате инцидента от полученных повреждений она скончалась. По факту трагедии подмосковная прокуратура организовала проверку, сообщили на сайте прокуратуры Московской области.

"В ходе проверки, проведение которой поручено Сергиево-Посадской городской прокуратуре, будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", — говорится в сообщении.

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Ранее под Казанью огромная глыба снега едва не придавила женщину с двумя детьми. Видео инцидента с камер наблюдения появилось в социальных сетях. Женщина гуляла с детьми, одного она держала на руках, второй ребёнок играл рядом в снегу. На записи видно, как мать подходит к мальчику, берёт его за руку, а в этот момент с крыши прямо на них летит огромная глыба снега. Женщина моментально отреагировала, схватила детей и отбежала на безопасное расстояние. Позднее она рассказала подробности инцидента.

Обложка © Shutterstock

Оксана Попова

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