В Подмосковье женщина погибла после падения наледи с крыши

В поселке Богородский Сергиево-Посадского района глыба наледи с крышы упала на женщину. В результате инцидента от полученных повреждений она скончалась. По факту трагедии подмосковная прокуратура организовала проверку, сообщили на сайте прокуратуры Московской области.

Ранее под Казанью огромная глыба снега едва не придавила женщину с двумя детьми. Видео инцидента с камер наблюдения появилось в социальных сетях. Женщина гуляла с детьми, одного она держала на руках, второй ребёнок играл рядом в снегу. На записи видно, как мать подходит к мальчику, берёт его за руку, а в этот момент с крыши прямо на них летит огромная глыба снега. Женщина моментально отреагировала, схватила детей и отбежала на безопасное расстояние. Позднее она рассказала подробности инцидента.