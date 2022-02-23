Курс доллара превысил 80 рублей
Также фиксируется и рост евро на 1,47 рубля, который на 15:44 составляет 90,92 рубля.
Курс доллара в ходе торгов превысил 80 рублей, евро при этом торгуется почти по 91 рублю. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Так, курс доллара на 15:44 мск растёт на 1,34 рубля — до 80,14 рубля, а курс евро увеличивается на 1,47 рубля — до 90,92 рубля.
Ранее Лайф сообщал, что аналитики объяснили, зачем банки ввезли в Россию $4,97 миллиарда наличной валюты. В стране сложилось восприятие иностранных денег как защитного актива во время потрясений и турбулентностей, поэтому финорганизации готовятся к резкому росту спроса на этот актив.
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