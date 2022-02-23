Курс доллара превысил 80 рублей

Курс доллара в ходе торгов превысил 80 рублей, евро при этом торгуется почти по 91 рублю. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Так, курс доллара на 15:44 мск растёт на 1,34 рубля — до 80,14 рубля, а курс евро увеличивается на 1,47 рубля — до 90,92 рубля.