Пушилин рассказал о выборе кандидатуры посла ДНР в России
Накануне было объявлено об установлении дипотношений между Россией и республиками Донбасса.
В Донецкой Народной Республике решается вопрос о назначении посла на территории РФ, а также обсуждается выделение здания под российское посольство в самой республике. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Ровно как и составление списка кандидатур посла на территории Российской Федерации", — отметил Пушилин на пресс-конференции.
Напомним, 21 февраля состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением, в котором сообщил о признании Россией республик Донбасса. А 22 февраля МИД РФ объявил об установлении дипломатических отношений с ДНР и ЛНР.
Обложка © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ