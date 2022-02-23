Пушилин рассказал о выборе кандидатуры посла ДНР в России

Накануне было объявлено об установлении дипотношений между Россией и республиками Донбасса.

В Донецкой Народной Республике решается вопрос о назначении посла на территории РФ, а также обсуждается выделение здания под российское посольство в самой республике. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.