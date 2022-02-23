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Опубликовано 23 февраля 2022, 13:04

Пушилин рассказал о выборе кандидатуры посла ДНР в России

Накануне было объявлено об установлении дипотношений между Россией и республиками Донбасса.

В Донецкой Народной Республике решается вопрос о назначении посла на территории РФ, а также обсуждается выделение здания под российское посольство в самой республике. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"Ровно как и составление списка кандидатур посла на территории Российской Федерации", — отметил Пушилин на пресс-конференции.

Напомним, 21 февраля состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением, в котором сообщил о признании Россией республик Донбасса. А 22 февраля МИД РФ объявил об установлении дипломатических отношений с ДНР и ЛНР.

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Обложка © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ

Татьяна Миссуми
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