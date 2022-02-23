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23 февраля, 12:53

Премьер-министр Украины: Режим ЧП не повлияет на людей и бизнес

Он позволит эффективнее действовать силовым структурам страны, уверяет глава правительства.

Премьер-министр Незалежной Денис Шмыгаль сообщил, что чрезвычайное положение, которое собираются ввести на Украине, никак не повлияет на жизнь людей и работу бизнеса.

"Чрезвычайное положение, которое планируется ввести, позволит эффективнее действовать силовым структурам страны, но не повлияет на жизнь людей и работу бизнеса", — заявил Шмыгаль.

Лайф уже сообщал, что ситуация на линии разграничения на востоке Украины обострилась утром в четверг, 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы со стороны Вооружённых сил Украины стали самыми активными за последние месяцы. Кроме того, силовые ведомства ДНР и ЛНР предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский выпустил приказ о призыве резервистов на военную службу в возрасте от 18 до 60 лет.

СНБО одобрил введение режима ЧП на Украине

СНБО одобрил введение режима ЧП на Украине

Обложка © Shutterstock

Виктория Чудакова

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