Премьер-министр Украины: Режим ЧП не повлияет на людей и бизнес

Лайф уже сообщал, что ситуация на линии разграничения на востоке Украины обострилась утром в четверг, 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы со стороны Вооружённых сил Украины стали самыми активными за последние месяцы. Кроме того, силовые ведомства ДНР и ЛНР предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский выпустил приказ о призыве резервистов на военную службу в возрасте от 18 до 60 лет.