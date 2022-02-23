Цена газа в Европе увеличилась почти до $1000 за тысячу кубометров

Стоимость мартовских фьючерсов на газ в Европе продолжает дорожать на фоне заморозки "Северного потока – 2". В первые часы открытия торгов в среду они увеличились почти до тысячи долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Так, цена фьючерсов на газ в последний час растёт примерно на 5%. При этом пока максимальное значение составляет 987,3 доллара, а минимальное — 937,7 доллара за тысячу кубометров. Учитывая изменения валютных котировок (данные на ICE Futures указаны в евро), это на 5,9% и 0,6% выше расчётной, итоговой цены вторника, которая составила 932,3 доллара.