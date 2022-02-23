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23 февраля, 12:44

Цена газа в Европе увеличилась почти до $1000 за тысячу кубометров

Учитывая изменения валютных котировок, это на 5,9% и 0,6% выше расчётной, итоговой цены вторника, которая составила 932,3 доллара.

Стоимость мартовских фьючерсов на газ в Европе продолжает дорожать на фоне заморозки "Северного потока – 2". В первые часы открытия торгов в среду они увеличились почти до тысячи долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Так, цена фьючерсов на газ в последний час растёт примерно на 5%. При этом пока максимальное значение составляет 987,3 доллара, а минимальное — 937,7 доллара за тысячу кубометров. Учитывая изменения валютных котировок (данные на ICE Futures указаны в евро), это на 5,9% и 0,6% выше расчётной, итоговой цены вторника, которая составила 932,3 доллара.

Цена газа в Европе поднялась выше $960 за тысячу кубометров

Цена газа в Европе поднялась выше $960 за тысячу кубометров

Напомним, после признания Россией ДНР и ЛНР, а также ратификации соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками Донбасса канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сертификация газопровода "Северный поток – 2" будет приостановлена. Белый дом поддержал такое решение Берлина, а в Москве призвали не связывать политику с экономикой. Позже глава МИД Германии Анналена Бербок объявила о заморозке "Северного потока – 2", заявив, что Россия должна "почувствовать последствия нарушения своих обещаний".


Обложка © Getty Images / Omar Marque

Николь Вербер

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