"Не хотят зависеть от шантажиста": Эксперт Юшков объяснил, почему отказ от "Северного потока – 2" даётся Германии тяжело

Он напомнил, что в течение ближайших лет у Берлина закончится контракт на транзит газа через Украину.

Решение о полной остановке "Северного потока – 2" даётся Германии крайне тяжело, поскольку Берлин не хочет зависеть от такого шантажиста, как Киев. Таким мнением в разговоре с Лайфом поделился ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Накладывая санкции на российский газопровод, Германия пострадает прежде всего за счёт снижения надёжности газоснабжения. По словам Юшкова, когда в 2024 году контракт на транзит газа через Украину закончится, Берлин окажется зависим от того, подпишет ли Москва новый договор.

"Они не хотят зависеть от Украины, тем более Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности там такого наговорил: что они и "ядерную бомбу сделают" и что им обязаны платить, отдавать ничего не хотят. И, естественно, немецкие политики не хотят зависеть от такого шантажиста, как Украина. И решение по "Северному потоку – 2" им очень болезненно даётся", — считает собеседник Лайфа.