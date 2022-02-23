"Не хотят зависеть от шантажиста": Эксперт Юшков объяснил, почему отказ от "Северного потока – 2" даётся Германии тяжело
Фото © Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin
Он напомнил, что в течение ближайших лет у Берлина закончится контракт на транзит газа через Украину.
Решение о полной остановке "Северного потока – 2" даётся Германии крайне тяжело, поскольку Берлин не хочет зависеть от такого шантажиста, как Киев. Таким мнением в разговоре с Лайфом поделился ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Накладывая санкции на российский газопровод, Германия пострадает прежде всего за счёт снижения надёжности газоснабжения. По словам Юшкова, когда в 2024 году контракт на транзит газа через Украину закончится, Берлин окажется зависим от того, подпишет ли Москва новый договор.
"Они не хотят зависеть от Украины, тем более Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности там такого наговорил: что они и "ядерную бомбу сделают" и что им обязаны платить, отдавать ничего не хотят. И, естественно, немецкие политики не хотят зависеть от такого шантажиста, как Украина. И решение по "Северному потоку – 2" им очень болезненно даётся", — считает собеседник Лайфа.
По словам эксперта, если санкции в отношении "Северного потока – 2" будут введены из-за признания Россией автономии республик Донбасса, то снять эти санкции можно будет только в том случае, если Москва вновь признает ДНР и ЛНР территориями Украины. Однако в Германии понимают, что такого может вовсе никогда не произойти, поэтому ситуация, в которой сейчас оказался Берлин, пугает немецких политиков, подчеркнул Юшков.
Лайф рассказывал, что после признания Россией ДНР и ЛНР, а также ратификации соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками Донбасса канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сертификация газопровода "Северный поток – 2" будет приостановлена. Белый дом поддержал такое решение Берлина, а в Москве призвали не связывать политику с экономикой. Позже глава МИД Германии Анналена Бербок объявила о заморозке "Северного потока – 2", заявив, что Россия должна "почувствовать последствия нарушения своих обещаний".