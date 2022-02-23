Депутат Нифантьев отправил в Ростовскую область миллион масок и лекарства для жителей Донбасса

По его словам, в регион прибыло уже более 30 фур с гуманитарной помощью. При этом субъекты РФ продолжают направлять вещи, продукты и всё необходимое прибывшим из ДНР и ЛНР.

Руководитель Объединённого волонтёрского центра "Единой России" в Москве депутат ГД Евгений Нифантьев сообщил об отправке для эвакуированных жителей Донбасса гуманитарного груза в Ростовскую область. Парламентарий вместе с коллегами собрал один миллион масок и большое количество лекарственных препаратов.

"Вместе с волонтёрами "Единой России" мы погрузили в фуру миллион масок, антисептики, лекарственные средства, гематоген для детей, памперсы, лейкопластыри и многое другое, что может понадобиться эвакуированным из ДНР и ЛНР в первые дни их пребывания на территории России, а сегодня, 23 февраля, груз прибыл и скоро будет распределён по пунктам временного размещения беженцев", — сказал депутат.

По его словам, в Ростов прибыло более 30 фур с гуманитарной помощью. При этом регионы РФ продолжают направлять вещи, продукты и всё необходимое прибывшим из Донецкой и Луганской народных республик. Он уверен, что важно, чтобы каждый эвакуированный чувствовал себя на территории РФ максимально комфортно, а гумпомощь является для них сигналом: "Вы наши!"





Он также выразил особую благодарность координатору партии "Единая Россия" по молодёжной политике депутату Госдумы Игорю Кастюкевичу, который работает с волонтёрами на передовой.