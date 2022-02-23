Депутат Нифантьев отправил в Ростовскую область миллион масок и лекарства для жителей Донбасса
По его словам, в регион прибыло уже более 30 фур с гуманитарной помощью. При этом субъекты РФ продолжают направлять вещи, продукты и всё необходимое прибывшим из ДНР и ЛНР.
Руководитель Объединённого волонтёрского центра "Единой России" в Москве депутат ГД Евгений Нифантьев сообщил об отправке для эвакуированных жителей Донбасса гуманитарного груза в Ростовскую область. Парламентарий вместе с коллегами собрал один миллион масок и большое количество лекарственных препаратов.
"Вместе с волонтёрами "Единой России" мы погрузили в фуру миллион масок, антисептики, лекарственные средства, гематоген для детей, памперсы, лейкопластыри и многое другое, что может понадобиться эвакуированным из ДНР и ЛНР в первые дни их пребывания на территории России, а сегодня, 23 февраля, груз прибыл и скоро будет распределён по пунктам временного размещения беженцев", — сказал депутат.
По его словам, в Ростов прибыло более 30 фур с гуманитарной помощью. При этом регионы РФ продолжают направлять вещи, продукты и всё необходимое прибывшим из Донецкой и Луганской народных республик. Он уверен, что важно, чтобы каждый эвакуированный чувствовал себя на территории РФ максимально комфортно, а гумпомощь является для них сигналом: "Вы наши!"
Он также выразил особую благодарность координатору партии "Единая Россия" по молодёжной политике депутату Госдумы Игорю Кастюкевичу, который работает с волонтёрами на передовой.
"Он проинформировал, в чём в первую очередь нуждаются беженцы, и мы в считаные дни собрали и доставили ценный груз. Мы сдружились на конкурсе "Лидеры России. Политика" и продолжаем работать единой командой. В этот непростой для всех нас период приятно чувствовать, что находишься там, где тебя ждут, и можешь помочь делом. Россия никогда не оставит своих в беде, вместе мы обязательно всё преодолеем, а сегодня отметим этот мужской праздник — День защитника Отечества!" — заключил депутат.
Напомним, ситуация в Донбассе обострилась 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этого главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию, а также попросили президента РФ признать независимость республик. 21 февраля Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам и в прямом эфире подписал указы о признании республик Донбасса. По данным на 6:00 23 февраля, границу пересекло более 96 тысяч человек из ДНР и ЛНР. Их поселили в 230 пунктах временного размещения в 12 регионах страны. Материальную поддержку в размере десяти тысяч рублей уже получило более 40% жителей Донбасса, эвакуированных в Россию.
Жителям Донбасса направили гуманитарную помощь в фурах. Фото © Предоставлено LIFE