Севастополь присоединился к акции "Своих не бросаем" в поддержку беженцев из Донбасса
Волонтёры раздают горожанам листовки с призывом поучаствовать в сборе гуманитарной помощи. Севастопольцы приносят для беженцев одежду и обувь.
Волонтёры Севастополя раздают листовки с призывом оказать гуманитарную помощь беженцам ДНР и ЛНР. Видео © LIFE
Крымчане не остались равнодушны к судьбе жителям республик Донбасса. В Севастополе волонтёры раздают листовки с призывами поучаствовать в оказании гуманитарной помощи беженцам из ДНР и ЛНР в рамках акции #СвоихНеБросаем.
Как признались участники, в городской штаб по сбору помощи ежедневно приходит около сотни человек. Чаще всего горожане несут одежду и обувь, передают детские вещи и игрушки. Особенно остро прибывающие беженцы нуждаются в средствах гигиены и предметах первой необходимости, уточнили волонтёры.
"В последние годы развивается движение "Мы вместе", стало понятно, что граждане готовы помогать, когда это необходимо, как это было в пандемию, а сейчас с беженцами", — рассказала начальник отдела Ресурсного центра поддержки добровольчества г. Севастополя Анастасия Чуянова.
Она добавила, что часто приходят и желающие стать волонтёрами. Лишним рукам в штабе всегда рады. Сейчас нужны помощники в организации досуговых мероприятий с детьми из ДНР и ЛНР. Чуянова напомнила, что штаб Севастополя открыт по адресу ул. Ленина, 39, уточнить информацию можно по телефону: +7 8692 22-72-27.
Напомним, ситуация в Донбассе обострилась 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этого главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию, а также попросили президента РФ признать независимость республик. 21 февраля Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам и в прямом эфире подписал указы о признании республик Донбасса. На данный момент границу пересекло более 96 тысяч человек из ДНР и ЛНР. Их поселили в 230 пунктах временного размещения в 12 регионах страны. Материальную поддержку в размере десяти тысяч рублей уже получило более 40% жителей Донбасса, эвакуированных в Россию.
Волонтёры Севастополя раздают листовки с призывом оказать гуманитарную помощь беженцам ДНР и ЛНР. Скриншот © LIFE