Севастополь присоединился к акции "Своих не бросаем" в поддержку беженцев из Донбасса

Волонтёры раздают горожанам листовки с призывом поучаствовать в сборе гуманитарной помощи. Севастопольцы приносят для беженцев одежду и обувь.

Волонтёры Севастополя раздают листовки с призывом оказать гуманитарную помощь беженцам ДНР и ЛНР. Видео © LIFE

Крымчане не остались равнодушны к судьбе жителям республик Донбасса. В Севастополе волонтёры раздают листовки с призывами поучаствовать в оказании гуманитарной помощи беженцам из ДНР и ЛНР в рамках акции #СвоихНеБросаем.

Как признались участники, в городской штаб по сбору помощи ежедневно приходит около сотни человек. Чаще всего горожане несут одежду и обувь, передают детские вещи и игрушки. Особенно остро прибывающие беженцы нуждаются в средствах гигиены и предметах первой необходимости, уточнили волонтёры.

"В последние годы развивается движение "Мы вместе", стало понятно, что граждане готовы помогать, когда это необходимо, как это было в пандемию, а сейчас с беженцами", — рассказала начальник отдела Ресурсного центра поддержки добровольчества г. Севастополя Анастасия Чуянова.