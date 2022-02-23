Томский губернатор возложил цветы к памятнику боевой славы в День защитника Отечества
Почтить память погибших на войне соотечественников пришли также волонтёры и жители города. Отдать дань уважения в этот праздничный день захотели не только взрослые, но и дети.
Жители Томска возложили цветы к памятнику боевой славы. Видео © LIFE
В честь Дня защитника Отечества представители администрации, волонтёры и жители города возложили цветы к монументу боевой и трудовой славы в Лагерном саду Томска.
Память защитников Родины почтили губернатор Томской области Сергей Жвачкин, исполняющий обязанности мэра города Михаил Ратнер, а также заместители главы региона Анатолий Рожков и Алёна Левко. Возложить цветы и отдать дань уважения погибшим на войне соотечественникам пришли участники движения "Волонтёры Победы" и представители ветеранских организаций.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днём защитника Отечества, выразив слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны, а также рассказав об оснащении современной армии. Позже он возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены. Памятная церемония завершилась минутой молчания и военным маршем в исполнении оркестра.
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