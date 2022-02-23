Томский губернатор возложил цветы к памятнику боевой славы в День защитника Отечества

Жители Томска возложили цветы к памятнику боевой славы. Видео © LIFE

В честь Дня защитника Отечества представители администрации, волонтёры и жители города возложили цветы к монументу боевой и трудовой славы в Лагерном саду Томска.

Память защитников Родины почтили губернатор Томской области Сергей Жвачкин, исполняющий обязанности мэра города Михаил Ратнер, а также заместители главы региона Анатолий Рожков и Алёна Левко. Возложить цветы и отдать дань уважения погибшим на войне соотечественникам пришли участники движения "Волонтёры Победы" и представители ветеранских организаций.