Песков подтвердил, что сегодня состоится телефонный разговор Путина и Эрдогана



Ранее президент южной республики заявлял, что решение Москвы по Донбассу является неприемлемым.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган планируют сегодня, 23 февраля, провести переговоры по телефону.

"Да. Действительно, такой разговор планируется", — подтвердил Песков в беседе с РИА "Новости", отвечая на соответствующий вопрос о планах Владимира Путина.

При этом сам Эрдоган хочет провести переговоры с Владимиром Путиным после онлайн-саммита Североатлантического альянса по Украине, запланированного сегодня.