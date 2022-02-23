Песков подтвердил, что сегодня состоится телефонный разговор Путина и Эрдогана
Главы РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган. Фото © Kremlin.ru
Ранее президент южной республики заявлял, что решение Москвы по Донбассу является неприемлемым.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган планируют сегодня, 23 февраля, провести переговоры по телефону.
"Да. Действительно, такой разговор планируется", — подтвердил Песков в беседе с РИА "Новости", отвечая на соответствующий вопрос о планах Владимира Путина.
При этом сам Эрдоган хочет провести переговоры с Владимиром Путиным после онлайн-саммита Североатлантического альянса по Украине, запланированного сегодня.
А ранее Лайф писал, что Турция примет "меры предосторожности" после признания Россией ЛНР и ДНР. Президент страны считает решение Москвы по Донбассу неприемлемым.
Напомним, указы о признании республик Донбасса были подписаны президентом России Владимиром Путиным 21 февраля по итогам внеочередного заседания Совета безопасности страны. Встреча членов Совбеза состоялась после того, как Вооружённые силы Украины начали обстреливать территории ДНР и ЛНР в усиленном режиме, а Народная милиция ДНР и ЛНР стала фиксировать прибытие на Украину наёмников для осуществления диверсий.