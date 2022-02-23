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23 февраля, 11:53

Представители "Бессмертного полка" почтили память павших защитников Родины в регионах России

Мероприятия прошли на Камчатке, в Хакасии, в Ленинградской, Московской, Новгородской, Белгородской и других областях.

<p>Церемония возложения цветов в Петропавловске-Камчатском. Фото © LIFE</p>

Церемония возложения цветов в Петропавловске-Камчатском. Фото © LIFE

Представители региональных отделений общественного движения "Бессмертный полк" приняли участие в памятных акциях, посвящённых Дню защитника Отечества, и возложили цветы к мемориалам по всей России.

Так, например, в Петропавловске-Камчатском акция прошла у стелы "Город воинской славы", в Саратове цветы возложили к Вечному огню в парке Победы. Также торжественные мероприятия прошли в посёлке Батецком Новгородской области, где летом 1941 года стояли насмерть бойцы первой Кировской дивизии народного ополчения, у памятника "Подвиг милосердия" в подмосковных Химках, сразу в трёх районах Тверской области и даже на братской могиле советских воинов в городе Строителе Белгородской области.

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Путин поздравил россиян с Днём защитника Отечества

"23 Февраля — это праздник мужества, это день, когда мы славим доблесть воинов, склоняем головы перед памятью тех, кто отдал жизнь за Отчизну. Цветы сегодня — это наше уважение к каждому, кто воевал и работал в тылу, к каждому, кто отчаянно сражался с врагами, с усталостью, с отчаянием, боролся и верил в победу", — отметила глава регионального отделения "Бессмертного полка" в Белгородской области Людмила Цапкина.

Церемонии также состоялись в Амурской, Иркутской, Ленинградской областях, в Хакасии и многих других регионах — от Калининграда до Камчатки. Во многих регионах участие в мероприятиях принимали представители ветеранских организаций и местной администрации.

Ранее Лайф писал, что президент России Владимир Путин торжественно возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата под стенами Кремля и почтил память воинов, отдавших жизнь за Родину, минутой молчания.

Роман Имполитов

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