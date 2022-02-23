Представители "Бессмертного полка" почтили память павших защитников Родины в регионах России

Представители региональных отделений общественного движения "Бессмертный полк" приняли участие в памятных акциях, посвящённых Дню защитника Отечества, и возложили цветы к мемориалам по всей России.

Так, например, в Петропавловске-Камчатском акция прошла у стелы "Город воинской славы", в Саратове цветы возложили к Вечному огню в парке Победы. Также торжественные мероприятия прошли в посёлке Батецком Новгородской области, где летом 1941 года стояли насмерть бойцы первой Кировской дивизии народного ополчения, у памятника "Подвиг милосердия" в подмосковных Химках, сразу в трёх районах Тверской области и даже на братской могиле советских воинов в городе Строителе Белгородской области.

"23 Февраля — это праздник мужества, это день, когда мы славим доблесть воинов, склоняем головы перед памятью тех, кто отдал жизнь за Отчизну. Цветы сегодня — это наше уважение к каждому, кто воевал и работал в тылу, к каждому, кто отчаянно сражался с врагами, с усталостью, с отчаянием, боролся и верил в победу", — отметила глава регионального отделения "Бессмертного полка" в Белгородской области Людмила Цапкина.

Церемонии также состоялись в Амурской, Иркутской, Ленинградской областях, в Хакасии и многих других регионах — от Калининграда до Камчатки. Во многих регионах участие в мероприятиях принимали представители ветеранских организаций и местной администрации.