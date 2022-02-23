В Правительстве Эстонии предупредили, что санкции ЕС ударят по местному бизнесу

В пример он привёл такую отрасль, как металлургия, однако отметил, что всё будет зависеть от ситуации на мировом рынке. При этом министр отметил, что российская доля во внешнеторговом обороте Эстонии не превышает 10%, в связи с чем негативные последствия от ужесточения санкций затронут лишь некоторые местные предприятия.