В Правительстве Эстонии предупредили, что санкции ЕС ударят по местному бизнесу
В качестве примера там привели такую отрасль, как металлургия, но с оговоркой, что всё будет зависеть от ситуации на мировом рынке.
Министр предпринимательства и информационных технологий Эстонии Андрес Сутть заявил, что ужесточение санкций ЕС в отношении России негативно скажется на прибыли ряда местных предприятий, которым придётся искать других партнёров.
"Некоторым промышленным предприятиям, которые связаны с импортом из России, придётся найти другие каналы поставок сырья", — отметил Сутть в видеоинтервью порталу Postimees.
В пример он привёл такую отрасль, как металлургия, однако отметил, что всё будет зависеть от ситуации на мировом рынке. При этом министр отметил, что российская доля во внешнеторговом обороте Эстонии не превышает 10%, в связи с чем негативные последствия от ужесточения санкций затронут лишь некоторые местные предприятия.
Напомним, о санкциях против России из-за признания ДНР и ЛНР объявили власти Канады, Японии, Австралии и США. Президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил, что рестрикции коснутся суверенного долга России. Также американские рестрикции затронут ВЭБ, Промсвязьбанк и их дочерние компании. Кроме того, ЕС введёт санкции против 351 депутата Госдумы, а также 27 физлиц и юрлиц.
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