Секретарь СНБО: Украина введёт военное положение после "вторжения" России
В Незалежной уже объявили режим ЧС и призвали на службу резервистов после признания Москвой независимости республик Донбасса.
Украина сразу же введёт военное положение в том случае, если Россия "вторгнется" на её территорию. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
"Нас постоянно пугают вторжением. Мы чётко осознаём все процессы, которые происходят на наших границах с РФ, в Белоруссии, где проходят учения. В случае вторжения на территории нашей страны сразу будет введено военное положение и все будут проинформированы", — пояснил он после заседания СНБО.
Напомним, ситуация в Донбассе обострилась 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этого главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию, а также попросили президента РФ признать независимость республик. 21 февраля Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам и в прямом эфире подписал указы о признании республик Донбасса. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский выпустил приказ о призыве резервистов на военную службу в возрасте от 18 до 60 лет. А Совбез Украины одобрил решение ввести режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны.
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