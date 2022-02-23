Секретарь СНБО: Украина введёт военное положение после "вторжения" России

В Незалежной уже объявили режим ЧС и призвали на службу резервистов после признания Москвой независимости республик Донбасса.

Украина сразу же введёт военное положение в том случае, если Россия "вторгнется" на её территорию. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

"Нас постоянно пугают вторжением. Мы чётко осознаём все процессы, которые происходят на наших границах с РФ, в Белоруссии, где проходят учения. В случае вторжения на территории нашей страны сразу будет введено военное положение и все будут проинформированы", — пояснил он после заседания СНБО.