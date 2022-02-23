Секретарь СНБО ответил на вопрос о разработке Украиной ядерного оружия

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что не располагает информацией о разработке ядерного оружия Незалежной.

"Президент [Украины Владимир Зеленский] не говорил о разработке ядерного оружия. Президент обращал внимание на исполнение всеми подписантами Будапештского меморандума тех условий нашей безопасности, которые были там прописаны", — сказал Данилов на брифинге.

По его словам, за то, что Украина отдала весь свой ядерный потенциал, подписанты взяли полномочия обеспечивать независимость. При этом он отметил, что не слышал о том, что страна планирует разрабатывать ядерное оружие.