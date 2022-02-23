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23 февраля, 11:26

Секретарь СНБО ответил на вопрос о разработке Украиной ядерного оружия

Он отметил, что Зеленский не говорил об этом, а обратил внимание на исполнение всеми подписантами Будапештского меморандума условий безопасности, которые были прописаны.

<p>Фото © Getty Images / Ukrainian Presidency / Handout / Anadolu Agency</p>

Фото © Getty Images / Ukrainian Presidency / Handout / Anadolu Agency

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что не располагает информацией о разработке ядерного оружия Незалежной.

"Президент [Украины Владимир Зеленский] не говорил о разработке ядерного оружия. Президент обращал внимание на исполнение всеми подписантами Будапештского меморандума тех условий нашей безопасности, которые были там прописаны", — сказал Данилов на брифинге.

По его словам, за то, что Украина отдала весь свой ядерный потенциал, подписанты взяли полномочия обеспечивать независимость. При этом он отметил, что не слышал о том, что страна планирует разрабатывать ядерное оружие.

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Ранее Зеленский пригрозил признать недействительным документ об отказе от ядерного оружия. Выступая на Мюнхенской конференции, он отметил, что лично инициирует проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума. Как он подчеркнул, Киев сделает это четвёртый и последний раз.


Николь Вербер

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