Секретарь СНБО ответил на вопрос о разработке Украиной ядерного оружия
Он отметил, что Зеленский не говорил об этом, а обратил внимание на исполнение всеми подписантами Будапештского меморандума условий безопасности, которые были прописаны.
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что не располагает информацией о разработке ядерного оружия Незалежной.
"Президент [Украины Владимир Зеленский] не говорил о разработке ядерного оружия. Президент обращал внимание на исполнение всеми подписантами Будапештского меморандума тех условий нашей безопасности, которые были там прописаны", — сказал Данилов на брифинге.
По его словам, за то, что Украина отдала весь свой ядерный потенциал, подписанты взяли полномочия обеспечивать независимость. При этом он отметил, что не слышал о том, что страна планирует разрабатывать ядерное оружие.
Ранее Зеленский пригрозил признать недействительным документ об отказе от ядерного оружия. Выступая на Мюнхенской конференции, он отметил, что лично инициирует проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума. Как он подчеркнул, Киев сделает это четвёртый и последний раз.