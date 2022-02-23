Евродепутат Жювен обвинил США и Британию в желании подчинить Европу
Он подчеркнул, что эти страны не хотят завершения украинского кризиса. Им нужно с помощью него воздействовать на ЕС и извлекать свою выгоду.
США и Великобритания стремятся подчинить Европу и подавить любые её попытки обрести самостоятельность в вопросе безопасности. А Украина их интересует только в этом контексте. Такого мнения придерживается французский европарламентарий, член Комитета Европарламента по безопасности и обороне Эрве Жювен.
"Настоящий вызов — это не Украина. Для США и Великобритании главный вызов — это подчинение Евросоюза и разрушение любой воли к независимости со стороны ЕС", — сказал он в беседе с ТАСС.
Американским и британским властям невыгодно окончание украинского конфликта. Они будут продолжать разжигать костёр, но при этом "вести войну чужими руками". Жювен уверен, Вашингтон хочет заставить Европу покупать свой сжиженный газ, хотя он дороже и не такой экологичный по сравнению с российским.
Политик добавил, что сейчас Европа не имеет никакой самостоятельности в вопросах собственной обороны. Вся военная инфраструктура НАТО на континенте находится под управлением США. И если возникнет необходимость в её использовании, то ни одно европейское государство не сможет этого сделать без согласования со Штатами. По мнению Жювена, первой жертвой украинской истории станет как раз Евросоюз. Нужно усвоить, что Европа может быть союзником США, но не должна быть ни наёмником, ни подчинённым, отметил он.
Напомним, 21 февраля состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов глава государства подписал указ о признании республик Донбасса. В ответ Олаф Шольц заявил, что сертификация газопровода "Северный поток – 2" будет приостановлена. Кроме того, послы ЕС согласовали персональные санкции против России из-за признания ДНР и ЛНР, а Великобритания уже ввела рестрикции против пяти российских банков и трёх высокопоставленных физических лиц. В США заявили, что укрепят своё военное присутствие в Эстонии, Латвии и Литве.
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