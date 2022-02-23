Евродепутат Жювен обвинил США и Британию в желании подчинить Европу

Он подчеркнул, что эти страны не хотят завершения украинского кризиса. Им нужно с помощью него воздействовать на ЕС и извлекать свою выгоду.

США и Великобритания стремятся подчинить Европу и подавить любые её попытки обрести самостоятельность в вопросе безопасности. А Украина их интересует только в этом контексте. Такого мнения придерживается французский европарламентарий, член Комитета Европарламента по безопасности и обороне Эрве Жювен.

"Настоящий вызов — это не Украина. Для США и Великобритании главный вызов — это подчинение Евросоюза и разрушение любой воли к независимости со стороны ЕС", — сказал он в беседе с ТАСС.

Американским и британским властям невыгодно окончание украинского конфликта. Они будут продолжать разжигать костёр, но при этом "вести войну чужими руками". Жювен уверен, Вашингтон хочет заставить Европу покупать свой сжиженный газ, хотя он дороже и не такой экологичный по сравнению с российским.