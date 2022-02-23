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23 февраля, 11:35

Посол России в ФРГ заявил, что "Северный поток – 2" нужен для энергобезопасности ЕС

Он выразил надежду, что заявление о приостановке сертификации будет являться временной мерой и что рассудительность и прагматизм в конечном итоге восторжествуют.

Трубопровод Nord Stream 2 ("Северный поток – 2") прежде всего нужен для энергобезопасности Европы. От этого выигрывает население и Германии, и Европы, а также экономика, которая требует энергоресурсов. Об этом заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев.

"Мы с сожалением восприняли заявление о том, что собираются приостановить сертификацию, всегда до этого Правительство ФРГ заявляло, что "Северный поток – 2" является коммерческим, сугубо экономическим проектом, который никоим образом не связан с политическими событиями. Сейчас эта позиция, судя по всему, под активным давлением наших заокеанских коллег меняется", сообщил Нечаев российским журналистам после возложения венков к мемориалу павшим советским воинам в Берлине.

Он выразил надежду, что заявление немецких властей о приостановке сертификации газопровода будет являться временной мерой и что рассудительность и прагматизм в конечном итоге восторжествуют.

В МИД Франции считают, что решение о заморозке "Северного потока – 2" может измениться

В МИД Франции считают, что решение о заморозке "Северного потока – 2" может измениться

Напомним, после признания Россией ДНР и ЛНР, а также ратификации соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками Донбасса канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сертификация газопровода "Северный поток – 2" будет приостановлена. Белый дом поддержал такое решение Берлина, а в Москве призвали не связывать политику с экономикой. Позже глава МИД Германии Анналена Бербок объявила о заморозке "Северного потока – 2", заявив, что Россия должна "почувствовать последствия нарушения своих обещаний".

Обложка © Getty Images / illustration by Jakub Porzycki / NurPhoto

Оксана Попова

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