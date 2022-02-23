Посол России в ФРГ заявил, что "Северный поток – 2" нужен для энергобезопасности ЕС

Трубопровод Nord Stream 2 ("Северный поток – 2") прежде всего нужен для энергобезопасности Европы. От этого выигрывает население и Германии, и Европы, а также экономика, которая требует энергоресурсов. Об этом заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев.

"Мы с сожалением восприняли заявление о том, что собираются приостановить сертификацию, всегда до этого Правительство ФРГ заявляло, что "Северный поток – 2" является коммерческим, сугубо экономическим проектом, который никоим образом не связан с политическими событиями. Сейчас эта позиция, судя по всему, под активным давлением наших заокеанских коллег меняется", — сообщил Нечаев российским журналистам после возложения венков к мемориалу павшим советским воинам в Берлине.