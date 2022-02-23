Сенатор Джабаров призвал Киев прекратить обстреливать Донбасс вместо введения ЧС

По его мнению, как только украинские силовики перестанут совершать теракты в ДНР и ЛНР, напряжённость в стране исчезнет.

Киевские власти, вводя на всей территории страны режим ЧС, только продолжают нагнетать истерию и панические настроения среди населения, считает первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.