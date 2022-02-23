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23 февраля, 11:32

Сенатор Джабаров призвал Киев прекратить обстреливать Донбасс вместо введения ЧС

По его мнению, как только украинские силовики перестанут совершать теракты в ДНР и ЛНР, напряжённость в стране исчезнет.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=253481610298258&set=pb.100069092624537.-2207520000..&type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Генеральний штаб ЗСУ</a></p>

Фото © Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Киевские власти, вводя на всей территории страны режим ЧС, только продолжают нагнетать истерию и панические настроения среди населения, считает первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Совбез Украины объявил о введении режима ЧП на всей территории страны. Для чего? Кто угрожает Украине? Достаточно прекратить обстрелы и теракты на территории ДНР и ЛНР, тогда вся напряжённость просто исчезнет", — написал сенатор в своём телеграм-канале.

Украина вводит дополнительные ограничения на границах с Россией, Белоруссией и Донбассом

Украина вводит дополнительные ограничения на границах с Россией, Белоруссией и Донбассом

Напомним, ситуация на линии разграничения в Донбассе обострилась 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию, а также попросили президента РФ признать независимость республик. 21 февраля Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам и в прямом эфире подписал указы о признании республик Донбасса. Тем временем на Украине ввели режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны и призвали на службу резервистов в возрасте 18–60 лет.

Александра Васильева

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