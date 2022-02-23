Сенатор Джабаров призвал Киев прекратить обстреливать Донбасс вместо введения ЧС

Киевские власти, вводя на всей территории страны режим ЧС, только продолжают нагнетать истерию и панические настроения среди населения, считает первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Совбез Украины объявил о введении режима ЧП на всей территории страны. Для чего? Кто угрожает Украине? Достаточно прекратить обстрелы и теракты на территории ДНР и ЛНР, тогда вся напряжённость просто исчезнет", — написал сенатор в своём телеграм-канале.