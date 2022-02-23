Сенатор Джабаров призвал Киев прекратить обстреливать Донбасс вместо введения ЧС
Фото © Facebook / Генеральний штаб ЗСУ
По его мнению, как только украинские силовики перестанут совершать теракты в ДНР и ЛНР, напряжённость в стране исчезнет.
Киевские власти, вводя на всей территории страны режим ЧС, только продолжают нагнетать истерию и панические настроения среди населения, считает первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
"Совбез Украины объявил о введении режима ЧП на всей территории страны. Для чего? Кто угрожает Украине? Достаточно прекратить обстрелы и теракты на территории ДНР и ЛНР, тогда вся напряжённость просто исчезнет", — написал сенатор в своём телеграм-канале.
Напомним, ситуация на линии разграничения в Донбассе обострилась 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию, а также попросили президента РФ признать независимость республик. 21 февраля Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам и в прямом эфире подписал указы о признании республик Донбасса. Тем временем на Украине ввели режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны и призвали на службу резервистов в возрасте 18–60 лет.