Жители Украины скупают боеприпасы
При этом значительного увеличения продажи оружия нет, но по сравнению с 2021 годом украинцы покупают больше.
Продавцы оружейных магазинов Украины сообщают об увеличении спроса на боеприпасы в стране. Об этом рассказал на брифинге заместитель главы Национальной полиции Незалежной Александр Фацевич.
"Вопрос о реализации боеприпасов в магазинах. Субъекты хозяйствования сообщают, что люди скупают", — сказал он и отметил, что такую ситуацию можно считать "хорошим месседжем", так как "люди покупают не гречку, а боеприпасы".
Значительного увеличения продаж средств вооружения нет, но по сравнению с 2021 годом украинцы покупают больше. Он рассказал, что в феврале прошлого года на территории Украины было продано менее 10 тысяч единиц оружия, а в феврале этого года — 10 300. Фацевич добавил, что закупаются в основном в восточных регионах страны.
Напомним, ситуация в Донбассе обострилась 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этого главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию, а также попросили президента РФ признать независимость республик. 21 февраля Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам и в прямом эфире подписал указы о признании республик Донбасса. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский выпустил приказ о призыве резервистов на военную службу в возрасте от 18 до 60 лет. А Совбез Украины одобрил решение ввести режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны.
Обложка © Getty Images / Chris McGrath