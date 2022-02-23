Жители Украины скупают боеприпасы

При этом значительного увеличения продажи оружия нет, но по сравнению с 2021 годом украинцы покупают больше.

Продавцы оружейных магазинов Украины сообщают об увеличении спроса на боеприпасы в стране. Об этом рассказал на брифинге заместитель главы Национальной полиции Незалежной Александр Фацевич.

"Вопрос о реализации боеприпасов в магазинах. Субъекты хозяйствования сообщают, что люди скупают", — сказал он и отметил, что такую ситуацию можно считать "хорошим месседжем", так как "люди покупают не гречку, а боеприпасы".