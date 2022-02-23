Байдену предложили способ покончить с украинским кризисом в три хода
По мнению военного Дугласа Макгрегора, прекратить это можно вызовом посла РФ в Белый дом и обозначением ему ряда пунктов.
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Длительность украинского кризиса во многом зависит от готовности США учитывать мнение других государств, считает журналист американского издания The American Conservative.
По мнению полковника в отставке, бывшего советника Минобороны в администрации экс-президента США Дональда Трампа Дугласа Макгрегора, команда американского лидера Джо Байдена может в три счёта разрешить возникший конфликт. Он также считает, что страны Европы, особенно Германия, были бы рады, если бы президент США проявил подобными действиями политическую гибкость, однако, пока этого не произошло, именно Запад остаётся в некомфортном положении.
"Продолжать диалог глухих, в котором американские представители игнорируют вопрос членства Украины в НАТО, бессмысленно. Вместо этого президент должен вызвать российского посла и предложить три пункта", — написал автор.
Первым шагом Макгрегор назвал проведение "красной линии" по реке Днепр, за которую не должны заступать российские войска, пребывание которых на территории Украины не доказано. Второй шаг — согласие США и их союзников на условия нейтралитета Украины в текущей конфигурации, а также признание Вашингтоном того факта, что конструкция украинского государства в её нынешнем виде неисторична и проблематична. Восточная Украина давно русифицирована, её население русское по языку, культуре и идентичности. Третий пункт — переговоры с Москвой и ограничение присутствия в Восточной Европе сил НАТО, уверен отставной офицер.
"Соединённые Штаты и их союзники также должны работать с Москвой над заключением нового соглашения, ограничивающего численность Сухопутных войск, Военно-воздушных и Военно-морских сил США, которым разрешено действовать в Восточной Европе. Кроме того, США должны быть готовы восстановить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", — написал Макгрегор.
Кроме того, по его мнению, политика Вашингтона с Москвой всегда была диалогом с глухим: Москва предлагает, а Вашингтон игнорирует. Британский писатель Клайв Стейплз Льюис предупреждал, что высокомерие и невежество идут рука об руку и ведут нас в ад. "Если это так, то Вашингтон уже в пути", — резюмировал журналист.
Напомним, что ситуация на линии разграничения в Донбассе обострилась 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. 21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России признать независимость республик. Глава государства тем же вечером выступил с телеобращением, в котором сообщил о признании Россией ДНР и ЛНР.