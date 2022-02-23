Папа римский объявил 2 марта днём поста из-за событий на Украине

Он обратился ко всем, на ком лежит политическая ответственность за происходящее, и призвал их ответить по совести перед Богом.

Папа римский Франциск выразил сильную обеспокоенность в связи с тем, что происходит вокруг Украины. Он призвал всех верующих 2 марта, в первый день поста перед Пасхой, посвятить себя молитве и соблюдению поста во имя мира.

"Испытываю глубокую боль из-за ухудшения ситуации на Украине. Несмотря на все дипломатические усилия последних недель, сценарий ухудшается и вызывает обеспокоенность у меня, как у многих. Молюсь, чтобы все стороны воздержались от действий, ведущих к страданиям населения, не дискредитируя международное право", — сказал Франциск в ходе традиционной коллективной аудиенции.