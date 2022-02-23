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Опубликовано 23 февраля 2022, 12:16

Папа римский объявил 2 марта днём поста из-за событий на Украине

Папа римский Франциск © ТАСС / FABIO FRUSTACI

Папа римский Франциск © ТАСС / FABIO FRUSTACI

Он обратился ко всем, на ком лежит политическая ответственность за происходящее, и призвал их ответить по совести перед Богом.

Папа римский Франциск выразил сильную обеспокоенность в связи с тем, что происходит вокруг Украины. Он призвал всех верующих 2 марта, в первый день поста перед Пасхой, посвятить себя молитве и соблюдению поста во имя мира.

"Испытываю глубокую боль из-за ухудшения ситуации на Украине. Несмотря на все дипломатические усилия последних недель, сценарий ухудшается и вызывает обеспокоенность у меня, как у многих. Молюсь, чтобы все стороны воздержались от действий, ведущих к страданиям населения, не дискредитируя международное право", — сказал Франциск в ходе традиционной коллективной аудиенции.

По мнению понтифика, мир вновь оказался под угрозой из-за отдельных интересов. Он напомнил, что Бог желает видеть всех людей братьями, а не врагами. В связи с этим Франциск обратился ко всем, на ком лежит политическая ответственность за происходящее, и призвал их ответить по совести перед Богом.

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Напомним, ситуация на линии разграничения в Донбассе обострилась 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию, а также попросили президента РФ признать независимость республик. 21 февраля Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам и в прямом эфире подписал указы о признании республик Донбасса. Тем временем на Украине ввели режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны и призвали на службу резервистов в возрасте 18–60 лет.

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Александра Васильева
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