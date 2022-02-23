Россияне 23 февраля и 8 марта планируют выспаться и сделать уборку

Россияне рассказали, как они собираются провести 23 февраля и 8 марта, а также сколько денег они готовы потратить на досуг в этот день и как именно хотели бы отдохнуть в гендерные праздники. Интересно, что больше половины респондентов признались, что в праздники решили затаиться в своей человеческой берлоге и долго спать, выяснили AliExpress Россия совместно с компанией ResearchMe методом опроса с выборкой более чем в 1,2 тысячи респондентов. Результаты исследования оказались в распоряжении Лайфа.

Так, большая часть россиян не будет работать в праздники — а всего 18% опрошенных проведёт их на работе. 69% респондентов признались, что проведут выходные дома, а 11% россиян планируют на праздники активный досуг за городом. Ещё 10% будут кутить в городе. Путешествие или поездку на выходные планируют всего лишь 5% опрошенных. 42% из тех, кто останется дома, в свободное время займутся любимым хобби. Четверть опрошенных домоседов заявили, что собираются на славу отоспаться. Ещё треть из них указала, что займётся домашними делами — уборкой "берлоги", стиркой и прочими хлопотами. По данным Aliexpress Россия, за первые две недели февраля в 2,8 раз вырос спрос на бытовую химию. Перед праздниками аналогично вырос спрос на товары для домашней уборки — в 2,2 раза.

Самое популярное хобби на этих выходных среди тех, кто останется дома — кино и сериалы, его указали 73% россиян. Менее половины респондентов собираются играть в компьютерные игры, а четверть россиян из тех, кто будет дома, займётся музыкой или послушает аудиозаписи. Кстати, в топе товаров сейчас — беспроводные Bluetooth-наушники с зарядным чехлом.

Половина любителей активного городского досуга рассказали, что на праздниках планирует гулять (или плавать) в парках или по городу. Чуть менее половины заявили, что собираются пойти в ресторан или в кафе, а четверть гулён планируют провести досуг не щадя энергии — на коньках или лыжах. А между прочим, за период с 1 по 15 февраля спрос на коньки от российских продавцов увеличился в 7,8 раз, несмотря на приближение окончания зимы. Самое популярное место для отдыха за городом — дача: туда поедет половина любителей досуга на природе. Ещё 19% таких респондентов планируют спа-день — отдых в бане, купание в проруби и так далее, 11% хотят в праздники поехать на загородную экскурсию.

Примечательно, что при этом всём 39% респондентов планируют потратить на праздничный досуг не более 1 тысячи рублей. Ещё 35% опрошенных россиян рассказали, что готовы промотать от 1 до 3 тысяч рублей. Больше 10 тысяч рублей на праздники потратят лишь 5% россиян.