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23 Февраля с "Алиэкспресс": 7 дико странных, но запоминающихся подарков к Дню защитника Отечества в пределах 500 рублей

Носки, галстук или парфюм — стандартный набор на 23 Февраля. Но, если классика надоела, денег нет, а хочется оригинальности, на помощь приходит "Алиэкспресс". Эти подарки сложно забыть и развидеть.

22 февраля, 12:13
<p>Коллаж © LIFE. Фото © shutterstock</p>

Коллаж © LIFE. Фото © shutterstock

Набор трусов — в принципе, к такому презенту готов каждый мужчина в нашей стране. Это непритязательно и немного празднично. Но китайский магазин предлагает добавить к празднику огня и животной страсти за 300 рублей. С такими сексуальными трусами кто угодно почувствует себя шерстяным волчарой. Если не умрёт от смеха.

Фото © aliexpress.ru

Фото © aliexpress.ru

Выпирающий толстый и волосатый живот — приятный подарок, только если это сумка на поясе. Такую и предлагают купить китайцы всего за 500 рублей. Можете носить её в людных местах и эпатировать публику. В крайнем случае сумка с нарисованным толстым животом поможет скрыть ваш настоящий.

Фото © aliexpress.ru

Фото © aliexpress.ru

Спортивный образ жизни — прекрасно. Но, если абонемент в спортзал дорог для подарка, подарите спортивный костюм для фитнеса. За 350 рублей он обещает скорый эффект похудения. Закрытый пластиковый комбинезон вмиг сгонит с вас семь потов. Вот только на пробежку в нём лучше не ходите — сердце не железное.

Фото © aliexpress.ru

Фото © aliexpress.ru

Вы часто давили прыщи на носу? Ощущали себя празднично при этом? Производители следующего антистрессового подарка уверяют, что он поднимет настроение. Это резиновый нос с дырочками и жидкостью, которая напоминает по консистенции гной. Игрушка заполняется жидкостью — а затем из носа можно выдавливать всё наружу. Если нос не вызывает у вас ужаса и приступа трихонофобии, то можете подарить его защитнику Отечества всего за 420 рублей.

Фото © aliexpress.ru

Фото © aliexpress.ru

Утка в крутых очках и боевом шлеме — кто не мечтал поставить её на приборную панель своего автомобиля? Эта игрушка настолько нелепая, что может даже полюбиться. К тому же она в шлеме, что намекает на её военное прошлое. Из очевидных плюсов у утёнка цена — за 170 рублей можете осчастливить утятами целый мужской коллектив-водителей.

Фото © aliexpress.ru

Фото © aliexpress.ru

Ещё один обязательный подарочный лот на 23 Февраля — это тапки. Не знаешь, что подарить, — подари их. Они никому не нужны — но и не вызовут негатива. Но всегда можно добавить изюминку и презентовать на 23 Февраля тапки в форме рыбы. Два полых окуня, надетые на голые ноги, — это точно поразит неподготовленного защитника Отечества.

Фото © aliexpress.ru

Фото © aliexpress.ru

Единственный подарок в нашем списке превышает сумму 500 рублей. Он стоит 1800 рублей, но честно отработает все вложенные средства. Эти штаны останутся в памяти мужчины навсегда — он расскажет о них своим близким, опубликует в соцсетях и, возможно, будет надевать в спальню. С этих штанов на тебя смотрит огромное лицо Николаса Кейджа — в районе промежности. Увидев, это уже сложно развидеть обратно. Мы вас предупредили.

Фото © aliexpress.ru

Фото © aliexpress.ru

https://static.life.ru/publications/2022/2/22/83726433560.5418.jpg

Что вы подарите мужчинам на 23 Февраля?

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Авторы
Федор Иванов
Федор Иванов

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