Политолог Ведутов объяснил слова Трампа о гениальности признания Россией ДНР и ЛНР

По его мнению, дело скорее не столько в желании бывшего президента США сказать похвалу в сторону РФ, сколько показать, что сейчас Америка находится в очень сложной ситуации.

Политтехнолог, политолог Олег Ведутов в беседе с Лайфом объяснил, чем действительно продиктованы слова бывшего президента США Дональда Трампа о гениальности признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

"Трампу необходимо сейчас показать, что, когда он был президентом США, всё было лучше: и внешнеполитическая ситуация была лучше, и трава зеленее. Поэтому любое действие американской администрации он подвергает резкой критике. Что делает и нынешняя администрация, постоянно ссылаясь, что он оставил плохое наследие. Это такая обоюдная пикировка", — сказал эксперт.

По его мнению, дело скорее не столько в желании Трампа сказать похвалу в сторону России, сколько показать, что сейчас США находятся в очень сложной ситуации. Америка долго грозилась серьёзным пакетом санкций, однако видно, что ей нужно делать решительные шаги, на которые страна ещё сама не готова, подчеркнул Ведутов.

При этом Трамп как человек, который не находится у власти, может говорить что угодно и потешаться над этой ситуацией. Собеседник Лайфа отметил, что бывший американский лидер сейчас выступает в роли политолога, однако если бы он был президентом, то его риторика была бы значительно осторожнее.