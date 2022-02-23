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23 февраля, 12:12

Российские дипломаты начали эвакуацию с Украины

В феврале МИД России сократил штат российских консульств и посольств в Незалежной.

Все дипломатические представительства РФ на территории Украины начали эвакуировать персонал, сообщили ТАСС в российском посольстве в Киеве.

"Эвакуация персонала уже началась", — сказал собеседник агентства.

Секретарь СНБО: Украина введёт военное положение после "вторжения" России

Секретарь СНБО: Украина введёт военное положение после "вторжения" России

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила об оптимизации российских дипведомств на Украине. Вашингтону и Лондону известно о неких готовящихся силовых акциях на украинской территории, которые могут существенно осложнить ситуацию в сфере безопасности, заявили тогда в министерстве. Ситуация в Донбассе обострилась 17 февраля. На фоне этого главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию, а также попросили президента РФ признать независимость республик. 21 февраля Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам и в прямом эфире подписал указы о признании республик Донбасса. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский выпустил приказ о призыве резервистов на военную службу в возрасте от 18 до 60 лет. А Совбез Украины одобрил решение ввести режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны.

Здание Посольства России в Киеве. Обложка © ТАСС / Андрей Ратмиров

Оксана Попова

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