Эрдоган: Турция не откажется от России или Украины из-за конфликта

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что республика не станет отказываться от России или Украины из-за конфликта между этими странами. Он отметил необходимость в данной ситуации действовать осторожно во время общения с журналистами на борту самолёта по возвращении из Сенегала.

"Если вы скажете: "Откажитесь от Украины", мы не можем отказаться, потому что интересы нашей страны здесь очень продвинуты. Если вы говорите: "Откажитесь от России", мы тоже не можем отказаться от неё, потому что у нас с ней сейчас действительно продвинутые отношения", — объяснил позицию Анкары турецкий лидер.