Эрдоган: Турция не откажется от России или Украины из-за конфликта
Он также рассказал, что рассчитывает провести беседу с Путиным после переговоров с партнёрами по НАТО.
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото © Getty Images / Halil Sagirkaya / Anadolu Agency
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что республика не станет отказываться от России или Украины из-за конфликта между этими странами. Он отметил необходимость в данной ситуации действовать осторожно во время общения с журналистами на борту самолёта по возвращении из Сенегала.
"Если вы скажете: "Откажитесь от Украины", мы не можем отказаться, потому что интересы нашей страны здесь очень продвинуты. Если вы говорите: "Откажитесь от России", мы тоже не можем отказаться от неё, потому что у нас с ней сейчас действительно продвинутые отношения", — объяснил позицию Анкары турецкий лидер.
Он также рассказал, что Турция продолжит контакты с Москвой по вопросу организации предстоящего визита российского лидера Владимира Путина. Пока, как рассказал Эрдоган, стороны продолжат телефонную дипломатию. Он выразил надежду на хорошие результаты и отметил, что рассчитывает провести беседу с Путиным по телефону после переговоров с партнёрами по НАТО.
Лайф уже сообщал, что ситуация на линии разграничения в Донбассе обострилась утром в четверг, 17 февраля. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. А 21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России признать независимость республик. В тот же день Владимир Путин в своём телеобращении заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР, а с их лидерами — Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником — были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Турецкий лидер Эрдоган назвал это решение неприемлемым. По его мнению, решение России признать независимость Донецкой и Луганской народных республик противоречит Минским соглашениям, а также нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины.