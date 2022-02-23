ЛНР: ВСУ выселяют жителей из домов в городах Золотое и Попасная
Освобождённые стены заняли прибывшие силовики, а горожанам сказали, что нужно покидать помещение под предлогом плановой эвакуации.
Вооружённые силы Украины расселяют личный состав в дома горожан в населённых пунктах у линии соприкосновения в Донбассе, заявил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
"На доукомплектование 30-й бригады ВС Украины отмечается прибытие личного состава из сформированных подразделений территориальной обороны", — сказал Филипоненко, слова которого приводятся в телеграм-канале Народной милиции.
Местные жители населённых пунктов Золотое (спорный город у линии соприкосновения) и Попасная (под контролем Киева) сообщили, что военно-гражданская администрация выселяет людей из домов под предлогом плановой эвакуации. Так, из населённых пунктов вывезли уже около 60 человек. В высвобождённые дома заселили прибывших силовиков теробороны, заключил Филипоненко.
Напомним, ситуация на линии разграничения в Донбассе обострилась утром в четверг, 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию, а также попросили президента РФ признать независимость республик. 21 февраля Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам и в прямом эфире подписал указы о признании республик Донбасса.
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