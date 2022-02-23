ЛНР: ВСУ выселяют жителей из домов в городах Золотое и Попасная

Освобождённые стены заняли прибывшие силовики, а горожанам сказали, что нужно покидать помещение под предлогом плановой эвакуации.

Вооружённые силы Украины расселяют личный состав в дома горожан в населённых пунктах у линии соприкосновения в Донбассе, заявил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

"На доукомплектование 30-й бригады ВС Украины отмечается прибытие личного состава из сформированных подразделений территориальной обороны", — сказал Филипоненко, слова которого приводятся в телеграм-канале Народной милиции.