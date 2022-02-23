В Польше фермеры заблокировали центр столицы в знак протеста против высоких цен

Утром фермеры попытались въехать в Варшаву на тракторах, однако полиция их не пустила. Тогда протестующие приехали в центр города на общественном транспорте и заблокировали одну из центральных магистралей столицы и несколько прилегающих к ней улиц. Около часа назад митингующие двинулись к зданию правительства. Под звуки горнов и сирен они требовали переговоров с премьер-министром Матеушем Моравецким. В руках некоторых протестующих можно было заметить плакаты с надписью "Мы не будем умирать в тишине!". Сотрудники полиции пока не пытались помешать шествию.