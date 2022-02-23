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23 февраля, 12:42

В Польше фермеры заблокировали центр столицы в знак протеста против высоких цен

Около часа назад митингующие двинулись к зданию правительства. Под звуки горнов и сирен они требовали переговоров с премьер-министром Матеушем Моравецким.

<p>Протестующие фермеры. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/Claudia_Warsaw" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Claudia Ciobanu</a></p>

Протестующие фермеры. Фото © Twitter / Claudia Ciobanu

В Польше несколько тысяч фермеров заблокировали центр города в знак протеста против высоких цен на удобрения, электроэнергию и топливо. Люди также недовольны бесконтрольным импортом продовольствия из-за рубежа.

Утром фермеры попытались въехать в Варшаву на тракторах, однако полиция их не пустила. Тогда протестующие приехали в центр города на общественном транспорте и заблокировали одну из центральных магистралей столицы и несколько прилегающих к ней улиц. Около часа назад митингующие двинулись к зданию правительства. Под звуки горнов и сирен они требовали переговоров с премьер-министром Матеушем Моравецким. В руках некоторых протестующих можно было заметить плакаты с надписью "Мы не будем умирать в тишине!". Сотрудники полиции пока не пытались помешать шествию.

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Александра Васильева

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