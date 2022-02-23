В Польше фермеры заблокировали центр столицы в знак протеста против высоких цен
Около часа назад митингующие двинулись к зданию правительства. Под звуки горнов и сирен они требовали переговоров с премьер-министром Матеушем Моравецким.
Протестующие фермеры. Фото © Twitter / Claudia Ciobanu
В Польше несколько тысяч фермеров заблокировали центр города в знак протеста против высоких цен на удобрения, электроэнергию и топливо. Люди также недовольны бесконтрольным импортом продовольствия из-за рубежа.
Ponad 100 traktorów jedzie na Warszawę 🙌 Przyjechały w nocy na lawetach. #agrounia widzimy się o 10.00 przed pałacem kultury. pic.twitter.com/d9BFq7vY4W— AGROunia (@AGROunia_) February 23, 2022
Утром фермеры попытались въехать в Варшаву на тракторах, однако полиция их не пустила. Тогда протестующие приехали в центр города на общественном транспорте и заблокировали одну из центральных магистралей столицы и несколько прилегающих к ней улиц. Около часа назад митингующие двинулись к зданию правительства. Под звуки горнов и сирен они требовали переговоров с премьер-министром Матеушем Моравецким. В руках некоторых протестующих можно было заметить плакаты с надписью "Мы не будем умирать в тишине!". Сотрудники полиции пока не пытались помешать шествию.
Ранее Лайф писал о том, что в Вашингтоне начали готовиться к повторению "канадских" протестов дальнобойщиков. Планируется, что 1 марта президент США Джо Байден выступит перед обеими палатами Конгресса с традиционным посланием, к этой дате и могут быть приурочены акции.
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