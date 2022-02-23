МИД Китая выступил против односторонних санкций против России

В ведомстве подчеркнули, что Пекин всегда осуждал любые односторонние и незаконные рестрикции.

В Пекине не намерены присоединяться к антироссийским санкциям из-за признания ДНР и ЛНР, а также считают любые незаконные односторонние санкции плохим способом решения проблем. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.