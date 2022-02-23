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Опубликовано 23 февраля 2022, 12:48

МИД Китая выступил против односторонних санкций против России

В ведомстве подчеркнули, что Пекин всегда осуждал любые односторонние и незаконные рестрикции.

В Пекине не намерены присоединяться к антироссийским санкциям из-за признания ДНР и ЛНР, а также считают любые незаконные односторонние санкции плохим способом решения проблем. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Вы спрашиваете, будет ли Китай вводить санкции в отношении России? Очевидно, вы недостаточно понимаете политику китайского правительства… Китай всегда выступает против незаконных односторонних санкций", — подчеркнула дипломат.

Напомним, 21 февраля состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов глава государства выступил с телеобращением к россиянам, в котором сообщил, что подписал указы о признании республик Донбасса. На фоне объявления странами Европы и США антироссийских санкций Китай отказался осудить признание ЛНР и ДНР на заседании Совбеза ООН.

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Татьяна Миссуми
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