МИД Китая выступил против односторонних санкций против России
В ведомстве подчеркнули, что Пекин всегда осуждал любые односторонние и незаконные рестрикции.
В Пекине не намерены присоединяться к антироссийским санкциям из-за признания ДНР и ЛНР, а также считают любые незаконные односторонние санкции плохим способом решения проблем. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
"Вы спрашиваете, будет ли Китай вводить санкции в отношении России? Очевидно, вы недостаточно понимаете политику китайского правительства… Китай всегда выступает против незаконных односторонних санкций", — подчеркнула дипломат.
Напомним, 21 февраля состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов глава государства выступил с телеобращением к россиянам, в котором сообщил, что подписал указы о признании республик Донбасса. На фоне объявления странами Европы и США антироссийских санкций Китай отказался осудить признание ЛНР и ДНР на заседании Совбеза ООН.
Обложка © Shutterstock