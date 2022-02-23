Пушилин назвал окончание войны главной задачей ДНР
После достижения этой цели республика может приступить к восстановлению народного хозяйства.
Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что сейчас главная задача — закончить с войной в республике.
"Первая задача — это, конечно, вот сейчас всё это с войной закончить, с этими негодяями, а дальше потом народное хозяйство поднимать. Поднимать, восстанавливать и развивать", — сообщил журналистам глава ДНР.
Напомним, ситуация в Донбассе обострилась 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этого главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию, а также попросили президента РФ признать независимость республик. 21 февраля Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам и в прямом эфире подписал указы о признании республик Донбасса. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский выпустил приказ о призыве резервистов на военную службу в возрасте от 18 до 60 лет. А Совбез Украины одобрил решение ввести режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны.
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