Пушилин назвал окончание войны главной задачей ДНР

После достижения этой цели республика может приступить к восстановлению народного хозяйства.

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что сейчас главная задача — закончить с войной в республике.

"Первая задача — это, конечно, вот сейчас всё это с войной закончить, с этими негодяями, а дальше потом народное хозяйство поднимать. Поднимать, восстанавливать и развивать", — сообщил журналистам глава ДНР.