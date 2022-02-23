НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
23 февраля, 12:58

Пушилин назвал окончание войны главной задачей ДНР

После достижения этой цели республика может приступить к восстановлению народного хозяйства.

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что сейчас главная задача — закончить с войной в республике.

"Первая задача — это, конечно, вот сейчас всё это с войной закончить, с этими негодяями, а дальше потом народное хозяйство поднимать. Поднимать, восстанавливать и развивать", — сообщил журналистам глава ДНР.

Российские дипломаты начали эвакуацию с Украины

Российские дипломаты начали эвакуацию с Украины

Напомним, ситуация в Донбассе обострилась 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этого главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию, а также попросили президента РФ признать независимость республик. 21 февраля Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам и в прямом эфире подписал указы о признании республик Донбасса. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский выпустил приказ о призыве резервистов на военную службу в возрасте от 18 до 60 лет. А Совбез Украины одобрил решение ввести режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны.

Обложка © denis-pushilin.ru

Оксана Попова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1