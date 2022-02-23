ВЦИОМ: Более 70% россиян поддержали решение Путина о признании ДНР и ЛНР
Большая часть жителей страны (92%) в курсе этого события. При этом 66% опрошенных отмечают, что знают об этом довольно хорошо или же даже изучили подробности темы.
Россияне рассказали о своём отношении к решению главы государства Владимира Путина о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Данные исследования опубликовал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Согласно информации, большая часть жителей страны (92%) в курсе о принятии данного решения президентом. При этом 66% опрошенных отмечают, что знают об этом довольно хорошо или же даже изучили подробности темы. Однако четверть (26%) респондентов заявили, что слышали об этом вскользь, а 8% не знали об этом и вовсе.
Положительно к решению Путина отнеслось 73% участников опроса, при этом скорее негативно отреагировало 16%, а у 11% россиян этот вопрос вызвал затруднение. Также 78% жителей страны поддержали подписание договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между РФ, ДНР и ЛНР. А о противоположном отношении заявило 14% респондентов.
Напомним, обострение в Донбассе началось в феврале, когда Народная милиция ДНР и ЛНР стала фиксировать прибытие на Украину наёмников для осуществления диверсий. Кроме того, западные страны на фоне непрекращающихся заявлений о готовящемся "вторжении" России на Украину стали отправлять Киеву вооружение, технику и боеприпасы, несмотря на то что Москва не раз подчёркивала, что не имеет планов нападения на Незалежную. В результате украинская сторона начала в усиленном режиме обстреливать республики Донбасса. На фоне этой ситуации состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением к россиянам, в котором сообщил, что подписал указы о признании республик Донбасса.
Обложка © ТАСС / AP / MAXIM SHIPENKOV