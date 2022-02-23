ВЦИОМ: Более 70% россиян поддержали решение Путина о признании ДНР и ЛНР

Большая часть жителей страны (92%) в курсе этого события. При этом 66% опрошенных отмечают, что знают об этом довольно хорошо или же даже изучили подробности темы.

Россияне рассказали о своём отношении к решению главы государства Владимира Путина о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Данные исследования опубликовал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно информации, большая часть жителей страны (92%) в курсе о принятии данного решения президентом. При этом 66% опрошенных отмечают, что знают об этом довольно хорошо или же даже изучили подробности темы. Однако четверть (26%) респондентов заявили, что слышали об этом вскользь, а 8% не знали об этом и вовсе.