Пушилин заявил об отсутствии российских войск на территории ДНР
Денис Пушилин. Фото © VK / Денис Пушилин
Он отметил, что в вопросе своей защиты регион в первую очередь рассчитывает на собственные силы, именно поэтому в Донецке происходит мобилизационная деятельность.
В настоящий момент на территории Донецкой Народной Республики нет российских войск. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин на совместной пресс-конференции с секретарём генсовета партии "Единая Россия" Андреем Турчаком.
При этом он отметил, что в будущем в республику могут прибыть войска РФ, однако сейчас сказать нельзя, когда и как это будет. По словам Пушилина, это зависит от развития ситуации в регионе и от действий Украины. Глава ДНР напомнил, что при возникновении серьёзной угрозы Россия в рамках договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи может оказать Донецку военную помощь.
"Если это будет полномасштабное наступление, [будут использованы] ресурсы, которые у нас есть. Их достаточно много. Мы в первую очередь обязаны рассчитывать на себя. Именно поэтому происходит мобилизационная деятельность, которую мы сегодня упомянули", — отметил Пушилин.
Напомним, ситуация в Донбассе обострилась 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этого главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию, а также попросили президента РФ признать независимость республик. 21 февраля Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам и в прямом эфире подписал указы о признании республик Донбасса. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский выпустил приказ о призыве резервистов на военную службу в возрасте от 18 до 60 лет. А Совбез Украины одобрил решение ввести режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны.