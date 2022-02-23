Пушилин заявил об отсутствии российских войск на территории ДНР

Он отметил, что в вопросе своей защиты регион в первую очередь рассчитывает на собственные силы, именно поэтому в Донецке происходит мобилизационная деятельность.

В настоящий момент на территории Донецкой Народной Республики нет российских войск. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин на совместной пресс-конференции с секретарём генсовета партии "Единая Россия" Андреем Турчаком.

При этом он отметил, что в будущем в республику могут прибыть войска РФ, однако сейчас сказать нельзя, когда и как это будет. По словам Пушилина, это зависит от развития ситуации в регионе и от действий Украины. Глава ДНР напомнил, что при возникновении серьёзной угрозы Россия в рамках договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи может оказать Донецку военную помощь.