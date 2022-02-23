Британия выразила готовность предоставить Украине кредит до $500 млн
Там также отметили, что готовы поставлять в страну оборонительное вооружение, чтобы "раскрывать попытки России сфабриковать повод для вторжения".
Великобритания готова выделить Украине кредит в размере до 500 миллионов долларов в качестве экономической поддержки. Об этом сообщили в пресс-службе британского МИД.
"Министр иностранных дел Лиз Трасс подтверждает готовность Великобритании гарантировать кредит до 500 миллионов долларов, чтобы поддержать Украину и смягчить последствия от российской агрессии", — говорится в сообщении.
Таким образом Британия пытается помочь Украине сохранить экономическую стабильность и провести ряд жизненно важных реформ, говорится в сообщении. Кроме того, по словам министра иностранных дел Соединённого Королевства, Лондон готов поставлять Киеву оборонительное вооружение, чтобы "раскрывать попытки России сфабриковать повод для вторжения".
Ранее в МИД Украины заявили, что общий объём военной помощи для укрепления обороноспособности Киева превысил 1,5 миллиарда долларов.
Лайф уже сообщал, что ситуация на линии разграничения на востоке Украины обострилась утром в четверг, 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы со стороны Вооружённых сил Украины стали самыми активными за последние месяцы. Кроме того, силовые ведомства ДНР и ЛНР предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский выпустил приказ о призыве резервистов на военную службу в возрасте от 18 до 60 лет.
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