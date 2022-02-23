ФСБ показала видео задержания подозреваемых в подготовке теракта в Крыму
В ходе обысков места жительства задержанных сотрудники изъяли вещи с символикой экстремистской организации "Правый сектор".
Сотрудники ФСБ задержали подозреваемых в теракте. Видео © ФСБ России
Федеральная служба безопасности России показала видео задержания шести сторонников "Правого сектора"*, которые подозреваются в подготовке взрыва в одном из православных храмов в Крыму.
В ходе обысков в гараже подозреваемого сотрудники обнаружили гильзы от пуль и пакеты с веществом, необходимым для изготовления взрывных устройств. Также у одного из задержанных были обнаружены фотографии, на которых он вместе со своими товарищами в военной форме держит украинский флаг. Кроме того, в квартире сотрудники ФСБ изъяли вещи с символикой "Правого сектора".
Ранее Лайф писал, что под Мурманском сотрудники ФСБ ликвидировали сторонника ИГИЛ**, готовившего теракты на военных объектах. Мужчину пытались задержать с поличным, однако тот оказал сопротивление и был убит в результате ответных действий.
* Деятельность экстремистской организации запрещена в России по решению Верховного суда.
** Террористическая организация, запрещённая в России.
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