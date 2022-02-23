ФСБ показала видео задержания подозреваемых в подготовке теракта в Крыму

В ходе обысков в гараже подозреваемого сотрудники обнаружили гильзы от пуль и пакеты с веществом, необходимым для изготовления взрывных устройств. Также у одного из задержанных были обнаружены фотографии, на которых он вместе со своими товарищами в военной форме держит украинский флаг. Кроме того, в квартире сотрудники ФСБ изъяли вещи с символикой "Правого сектора".