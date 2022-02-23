Борис Джонсон: Британский регулятор пересмотрит решение о выдаче лицензии RT на вещание

"Я думаю, что государственный министр по вопросам культуры, прессы и спорта уже поручил OFCOM рассмотреть этот вопрос. Но я хотел бы сказать, что мы живём в демократии, мы живём в стране, которая верит в свободу слова. Этот вопрос должен решать Ofcom, а не политики, какие медиаорганизации запрещать", — ответил ему премьер Британии.