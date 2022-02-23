Борис Джонсон: Британский регулятор пересмотрит решение о выдаче лицензии RT на вещание
Лидер оппозиции Кир Стаммер выступил на заседании парламента за запрет показа телеканала, назвав его "пропагандистской машиной" России.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что министр по вопросам культуры, прессы и спорта поручил регулятору Ofcom пересмотреть лицензию RT на вещание в стране.
Лидер оппозиции Кир Стаммер выступил на заседании парламента за запрет вещания телеканала RT, назвав его "пропагандистской машиной" России.
"Я думаю, что государственный министр по вопросам культуры, прессы и спорта уже поручил OFCOM рассмотреть этот вопрос. Но я хотел бы сказать, что мы живём в демократии, мы живём в стране, которая верит в свободу слова. Этот вопрос должен решать Ofcom, а не политики, какие медиаорганизации запрещать", — ответил ему премьер Британии.
А ранее Лайф писал, что 2 февраля Комиссия по надзору за СМИ Германии запретила телеканалу RT DE вещание на немецком языке в стране из-за отсутствия лицензии. Компании дали четыре недели, чтобы оспорить данное решение в административном суде. Зампредседателя Комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа назвал это беспределом. А МИД России опубликовал список ответных мер: закрытие корпункта Deutsche Welle в России, а также аннулирование аккредитации всех его сотрудников. В немецком медиахолдинге поспешили обвинить Москву в чрезмерности подобных мер, а также пообещали обжаловать их в суде. А в МИД ФРГ заявили, что меры РФ против DW вносят напряжённость в германо-российские отношения. В свою очередь представитель МИД России Мария Захарова назвала Deutsche Welle пропагандистской машиной НАТО.
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