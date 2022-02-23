Кабмин ФРГ: Точку в вопросе "Северного потока – 2" поставит немецкий регулятор
В Правительстве Германии отметили, что процесс принятия решения по газопроводу будет долгим.
Последнее слово в вопросе сертификации "Северного потока – 2" остаётся за Федеральным сетевым агентством Германии. Об этом заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.
"В процедуре ничего не изменилось, решающим остаётся то, что скажет по этому поводу Федеральное сетевое агентство", — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.
Чтобы регулятору продолжить сертификацию газопровода, нужен новый доклад от кабмина Германии об оценке ситуации с энергобезопасностью. Спешить с его составлением ведомство не собирается, уверен Хебештрайт. А предыдущий доклад уже был отозван. Он также напомнил, что ещё предстоит соблюсти требование анбандлинга — разделить роли владельца трубопровода и оператора.
Лайф рассказывал, что после признания Россией ДНР и ЛНР, а также ратификации соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками Донбасса канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сертификация газопровода "Северный поток – 2" будет приостановлена. Белый дом поддержал такое решение Берлина, а в Москве призвали не связывать политику с экономикой. Позже глава МИД Германии Анналена Бербок объявила о заморозке "Северного потока – 2", заявив, что Россия должна "почувствовать последствия нарушения своих обещаний".
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