Кабмин ФРГ: Точку в вопросе "Северного потока – 2" поставит немецкий регулятор

"В процедуре ничего не изменилось, решающим остаётся то, что скажет по этому поводу Федеральное сетевое агентство", — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Чтобы регулятору продолжить сертификацию газопровода, нужен новый доклад от кабмина Германии об оценке ситуации с энергобезопасностью. Спешить с его составлением ведомство не собирается, уверен Хебештрайт. А предыдущий доклад уже был отозван. Он также напомнил, что ещё предстоит соблюсти требование анбандлинга — разделить роли владельца трубопровода и оператора.