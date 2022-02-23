Российские туристы с 1 марта смогут посещать Италию
Ранее в страну разрешалось приезжать только по работе, учёбе или на лечение. При этом прибывающие должны были пройти десятидневный карантин.
Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца подписал распоряжение об отмене карантина по коронавирусу для всех прибывающих в страну иностранцев с 1 марта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Для въезда на территорию Италии достаточно сертификата о вакцинации, справки о выздоровлении или отрицательного теста на коронавирус", — говорится в документе.
В распоряжении уточняется, что на граждан из стран вне ЕС распространяются те же правила, что и на приезжающих из Евросоюза. До сих пор въезд в Италию с туристическими целями из ряда государств, включая Россию, был запрещён. Разрешалось приезжать только по работе, учёбе, на лечение. Однако теперь туристы из РФ смогут свободно посещать Италию.
Ранее Лайф сообщал, что Австрия с 22 февраля разрешила въезд туристов из России по тесту на ковид.
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