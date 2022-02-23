Российские туристы с 1 марта смогут посещать Италию

Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца подписал распоряжение об отмене карантина по коронавирусу для всех прибывающих в страну иностранцев с 1 марта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Для въезда на территорию Италии достаточно сертификата о вакцинации, справки о выздоровлении или отрицательного теста на коронавирус", — говорится в документе.

В распоряжении уточняется, что на граждан из стран вне ЕС распространяются те же правила, что и на приезжающих из Евросоюза. До сих пор въезд в Италию с туристическими целями из ряда государств, включая Россию, был запрещён. Разрешалось приезжать только по работе, учёбе, на лечение. Однако теперь туристы из РФ смогут свободно посещать Италию.