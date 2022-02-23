Пушилин призвал украинские войска добровольно покинуть территорию ДНР

По его словам, обстановка на линии соприкосновения в Донбассе ухудшается с каждым днём. При этом дефицита продуктов в республике нет, медучреждения работают в штатном режиме.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что украинские войска должны покинуть территорию ДНР и вывезти своё оружие.

"Сейчас стоит вопрос, что делать с тем скоплением техники, личного состава, вооружения, которые есть с той стороны линии соприкосновения. <...> Самый оптимальный вариант — чтобы они покинули территорию добровольно, чтобы вывезли оружие", — отметил глава ДНР в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".

По словам Пушилина, обстановка на линии соприкосновения в Донбассе ухудшается с каждым днём. Он добавил, что диверсионно-разведывательные группы ВСУ в Донбассе занимаются скорее террористической деятельностью, повреждая объекты критической инфраструктуры. При этом Пушилин заметил, что в ДНР сейчас нет дефицита продуктов, медучреждения работают в штатном режиме.