Пушилин призвал украинские войска добровольно покинуть территорию ДНР
По его словам, обстановка на линии соприкосновения в Донбассе ухудшается с каждым днём. При этом дефицита продуктов в республике нет, медучреждения работают в штатном режиме.
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что украинские войска должны покинуть территорию ДНР и вывезти своё оружие.
"Сейчас стоит вопрос, что делать с тем скоплением техники, личного состава, вооружения, которые есть с той стороны линии соприкосновения. <...> Самый оптимальный вариант — чтобы они покинули территорию добровольно, чтобы вывезли оружие", — отметил глава ДНР в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".
По словам Пушилина, обстановка на линии соприкосновения в Донбассе ухудшается с каждым днём. Он добавил, что диверсионно-разведывательные группы ВСУ в Донбассе занимаются скорее террористической деятельностью, повреждая объекты критической инфраструктуры. При этом Пушилин заметил, что в ДНР сейчас нет дефицита продуктов, медучреждения работают в штатном режиме.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Киеве не будут рассматривать просьбу ДНР и ЛНР об отводе украинских войск с подконтрольных властям Незалежной территорий в Донбассе.
Напомним, обострение в Донбассе началось в феврале, когда Народная милиция ДНР и ЛНР стала фиксировать прибытие на Украину наёмников для осуществления диверсий. Кроме того, западные страны на фоне непрекращающихся заявлений о готовящемся "вторжении" России на Украину стали отправлять Киеву вооружение, технику и боеприпасы, несмотря на то что Москва не раз подчёркивала, что не имеет планов нападения на Незалежную. В результате украинская сторона начала в усиленном режиме обстреливать республики Донбасса. А главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента РФ признать независимость республик. 21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР.
Обложка © ТАСС / Николай Тришин