Журналисты телеканала "Звезда" попали под обстрел ВСУ в Донбассе
Инцидент произошёл, когда медийщики работали в районе населённого пункта Спартак. При этом о пострадавших информация не уточняется. Видео быстро оборвалось.
Журналисты телеканала "Звезда" попали под обстрел ВСУ. Видео © Telegram / Zvezdanews
Съёмочную группу "Звезды" обстреляли во время съёмок сюжета в Донбассе. Видео с места событий журналисты опубликовали на сайте телеканала.
Инцидент произошёл, когда медийщики работали в районе населённого пункта Спартак. Прямо во время съёмок сюжета на месте разрушенных жилых домов начался обстрел ВСУ. При этом вместе с корреспондентом на видео попал военный, видимо, сопровождавший журналистов.
В какой-то момент он крикнул: "Тихо!" После этого последовал взрыв. Оператору удалось запечатлеть всё на кадрах. Затем группа без промедления последовала в безопасное место, после чего видео оборвалось. Как сообщают в Народной милиции Донецкой Народной Республики, это была атака беспилотника. При этом о пострадавших информация не уточняется.
Напомним, обострение в Донбассе началось в феврале, когда Народная милиция ДНР и ЛНР стала фиксировать прибытие на Украину наёмников для осуществления диверсий. Кроме того, западные страны на фоне непрекращающихся заявлений о готовящемся "вторжении" России на Украину стали отправлять Киеву вооружение, технику и боеприпасы, несмотря на то что Москва не раз подчёркивала, что не имеет планов нападения на Незалежную. В результате украинская сторона начала в усиленном режиме обстреливать республики Донбасса. На фоне этой ситуации состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением к россиянам, в котором сообщил, что подписал указы о признании республик Донбасса.
Обложка © Telegram / Zvezdanews