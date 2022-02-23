Журналисты телеканала "Звезда" попали под обстрел ВСУ в Донбассе

Инцидент произошёл, когда медийщики работали в районе населённого пункта Спартак. При этом о пострадавших информация не уточняется. Видео быстро оборвалось.

Журналисты телеканала "Звезда" попали под обстрел ВСУ. Видео © Telegram / Zvezdanews

Съёмочную группу "Звезды" обстреляли во время съёмок сюжета в Донбассе. Видео с места событий журналисты опубликовали на сайте телеканала.

Инцидент произошёл, когда медийщики работали в районе населённого пункта Спартак. Прямо во время съёмок сюжета на месте разрушенных жилых домов начался обстрел ВСУ. При этом вместе с корреспондентом на видео попал военный, видимо, сопровождавший журналистов.