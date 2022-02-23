Журналисты телеканала "Звезда" попали под обстрел ВСУ в Донбассе

Инцидент произошёл, когда медийщики работали в районе населённого пункта Спартак. Прямо во время съёмок сюжета на месте разрушенных жилых домов начался обстрел ВСУ. При этом вместе с корреспондентом на видео попал военный, видимо, сопровождавший журналистов.

В какой-то момент он крикнул: "Тихо!" После этого последовал взрыв. Оператору удалось запечатлеть всё на кадрах. Затем группа без промедления последовала в безопасное место, после чего видео оборвалось. Как сообщают в Народной милиции Донецкой Народной Республики, это была атака беспилотника. При этом о пострадавших информация не уточняется.