На Урале 11-летняя девочка трагически погибла, когда насос в бассейне засосал её волосы

В Коркинском районе Челябинской области одиннадцатилетняя девочка трагически утонула в бассейне во время отдыха с родными. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по региону.

Как уточняется, девочка 2010 года рождения проводила время с родными, когда случилась трагедия. По предварительным данным, в какой-то момент её волосы засосало в отверстие для слива воды, после чего она уже не смогла вынырнуть и выбраться на поверхность, чтобы вдохнуть воздух. Специалисты, осмотревшие тело, не обнаружили следов криминальной смерти.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлёкшее смерть потерпевшего", — говорится в сообщении СК.

В настоящее время устанавливаются все виновные в происшествии должностные лица компании, которая предоставила услугу и не обеспечила должный контроль за гостями и посетителями.