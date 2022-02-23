Зеленский предложил Раде ввести режим ЧП на Украине на 30 суток с 24 февраля
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Пресс-служба президента Украины / Миколи Лазаренка
Ранее лидер Незалежной выпустил приказ о призыве резервистов на военную службу в возрасте от 18 до 60 лет.
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде объявить чрезвычайное положение по всей стране, за исключением Донецкой и Луганской областей, начиная с 24 февраля сроком на месяц. Соответствующее представление с указом главы государства опубликовано на сайте парламента.
"Ввести на территории Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областей, города Киева чрезвычайное положение с 00:00 (01:00 мск) 24 февраля 2022 года сроком на 30 суток", — говорится в указе Зеленского.
Напомним, ситуация на линии разграничения на востоке Украины обострилась утром в четверг, 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы со стороны Вооружённых сил Украины стали самыми активными за последние месяцы. Кроме того, силовые ведомства ДНР и ЛНР предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский выпустил приказ о призыве резервистов на военную службу в возрасте от 18 до 60 лет. А Совбез Украины одобрил решение ввести режим ЧП в стране.