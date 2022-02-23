Зеленский предложил Раде ввести режим ЧП на Украине на 30 суток с 24 февраля

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде объявить чрезвычайное положение по всей стране, за исключением Донецкой и Луганской областей, начиная с 24 февраля сроком на месяц. Соответствующее представление с указом главы государства опубликовано на сайте парламента.