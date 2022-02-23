В День защитника Отечества реконструкторы провели акции в регионах России

В День защитника Отечества реконструкторы региональных отделений общественного движения "Клубы исторической реконструкции России" (ООД РОСРЕКОН) инициировали акцию "О героях былых времён". Мероприятия, прославляющие подвиги защитников Родины разных поколений, прошли во многих регионах страны в офлайн- и онлайн-формате.

Акции состоялись в Хабаровском крае, Курской, Самарской, Калужской, Свердловской областях и многих других. Региональными реконструкторами были организованы различные мероприятия — от автопробега на исторической технике до выставки уникальных экспонатов различных эпох.

Например, представители Волгоградского отделения провели военно-историческую выставку по Великой Отечественной войне для воспитанников центра реабилитации детей-инвалидов "Вдохновение", а также выпустили цикл видеолекций, в которых показали обмундирование, снаряжение и вооружение участников Сталинградской битвы.

В день праздника в Новосибирске провели показ макетов вооружений и образцов военной формы Сибирского драгунского гарнизонного полка 1715 года, периода Великой Отечественной войны и участников Афганской войны 1979–1989 годов. А представители Архангельского отделения показали экспозицию снаряжения Советской армии, а также подготовили сеанс игры Navy Tactic.

Отметим, что общероссийское общественное движение "Клубы исторической реконструкции России" начиная с 2019 года ежегодно проводит примерно 200 исторических мероприятий.