Курс доллара превысил 81 рубль впервые с марта 2020 года

В ходе торгов на Московской бирже курс доллара превысил отметку в 81 рубль. Курс вырос впервые с 23 марта 2020 года. Об этом свидетельствуют данные биржи.

На открытии торгов 23 февраля стоимость американской валюты составляла 78,8 рубля. К 16:00 цена возросла до 80,33 рубля, подорожав почти на 2% с момента закрытия 22 февраля. По состоянию на 18:30 доллар торговался на отметке 80,97 рубля, а на максимуме за 1 доллар на торгах сегодня предлагалось 81,00025 рубля.