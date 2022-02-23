Еврокомиссия ввела ограничения на торговлю с ДНР и ЛНР
Операторам рекомендовали не претендовать на преференции при ввозе товаров в ЕС из регионов Украины, которые не контролируются правительством.
Еврокомиссия сообщила об ограничениях в торговле ЕС с Луганской и Донецкой народными республиками (ЛНР и ДНР). Об этом говорится в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС.
Как уточняется в документе, в связи с последними событиями власти Незалежной не могут контролировать поступающие из этих регионов товары. Таким образом, они не подпадают под преференции на рынке Европейского союза в соответствии с соглашением об ассоциации Украина – ЕС.
"Операторам в ЕС рекомендовано не претендовать на преференции при ввозе товаров в ЕС из регионов Украины, которые не контролируются правительством", — говорится в заявлении.
Напомним, 21 февраля состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов глава государства подписал указ о признании республик Донбасса. В ответ Олаф Шольц заявил, что сертификация газопровода "Северный поток – 2" будет приостановлена. Кроме того, послы ЕС согласовали персональные санкции против России из-за признания ДНР и ЛНР, а Великобритания уже ввела рестрикции против пяти российских банков и трёх высокопоставленных физических лиц. В США заявили, что укрепят своё военное присутствие в Эстонии, Латвии и Литве.
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