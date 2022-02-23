Еврокомиссия ввела ограничения на торговлю с ДНР и ЛНР

Операторам рекомендовали не претендовать на преференции при ввозе товаров в ЕС из регионов Украины, которые не контролируются правительством.

Еврокомиссия сообщила об ограничениях в торговле ЕС с Луганской и Донецкой народными республиками (ЛНР и ДНР). Об этом говорится в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС.

Как уточняется в документе, в связи с последними событиями власти Незалежной не могут контролировать поступающие из этих регионов товары. Таким образом, они не подпадают под преференции на рынке Европейского союза в соответствии с соглашением об ассоциации Украина – ЕС.