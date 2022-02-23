Финляндия начала готовиться к прекращению поставок газа из России
По словам представителя финской компании Ovako, специалисты следят за ситуацией и в настоящее время думают, чем можно его заменить.
В Финляндии готовятся к возможному прекращению поставок газа из России, которое может произойти из-за введения дальнейших санкций Евросоюза и вероятных контрсанкций из-за ситуации вокруг Украины. Об этом сообщила финская телекомпания Yle, отмечая, что переход использующих российский газ электростанций на другие источники энергии "едва ли вызовет большие проблемы".
"Мы следим за ситуацией с Украиной и выясняем возможности заменить российский газ", — сказала представитель финской компании Ovako Анса Ряятяри.
Отмечается, что принадлежащий компании завод по производству стали в финской Иматре частично использует газ из России. По словам Ряятяри, альтернативным источником топлива может выступить газопровод Balticconnector (между Финляндией и Эстонией). При этом, по данным телекомпании, в настоящее время газ в Финляндию поступает примерно в равных объёмах — как из РФ, так и по Balticconnector.
Мнение Ряятяри разделяет и исполнительный директор компании — оператора финской системы передачи газа Gasgrid Finland Олли Сипиля. По его заверениям, газа для Финляндии хватит даже в случае, если поставки из России прекратятся благодаря альтернативному газопроводу.
"Balticconnector даёт возможность получить через Эстонию доступ к газовому хранилищу в Латвии и СПГ-терминалу в Литве", — сказал он.
Напомним, после признания Россией ДНР и ЛНР, а также ратификации соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками Донбасса канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сертификация газопровода "Северный поток – 2" будет приостановлена. Белый дом поддержал такое решение Берлина, а в Москве призвали не связывать политику с экономикой. Позже глава МИД Германии Анналена Бербок объявила о заморозке "Северного потока – 2", заявив, что Россия должна "почувствовать последствия нарушения своих обещаний".
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