Финляндия начала готовиться к прекращению поставок газа из России

В Финляндии готовятся к возможному прекращению поставок газа из России, которое может произойти из-за введения дальнейших санкций Евросоюза и вероятных контрсанкций из-за ситуации вокруг Украины. Об этом сообщила финская телекомпания Yle, отмечая, что переход использующих российский газ электростанций на другие источники энергии "едва ли вызовет большие проблемы".

"Мы следим за ситуацией с Украиной и выясняем возможности заменить российский газ", — сказала представитель финской компании Ovako Анса Ряятяри.

Отмечается, что принадлежащий компании завод по производству стали в финской Иматре частично использует газ из России. По словам Ряятяри, альтернативным источником топлива может выступить газопровод Balticconnector (между Финляндией и Эстонией). При этом, по данным телекомпании, в настоящее время газ в Финляндию поступает примерно в равных объёмах — как из РФ, так и по Balticconnector.

Мнение Ряятяри разделяет и исполнительный директор компании — оператора финской системы передачи газа Gasgrid Finland Олли Сипиля. По его заверениям, газа для Финляндии хватит даже в случае, если поставки из России прекратятся благодаря альтернативному газопроводу.